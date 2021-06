Cine îl vizitează pe Michael Schumacher de 2 ori pe lună: ”Nu-l las în pace”

Veștile despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher, în vârstă de 52 de ani, sunt extrem de rare. Se cunoaște faptul că fostul campion mondial se află încă în reabilitare după ce a suferit o accidentară foarte gravă la cap, într-un accident la schi, care a avut loc în urmă cu opt ani.

La vremea respectivă, Michael Schumacher s-a lovit la cap de o piatră în timp ce schia în afara pistei, în Alpii francezi.

Pilotul a fost nevoit să facă două operații și a fost plasat în comă indusă medical pentru șase luni, ca să ajute la reducerea inflamației creierului său. Până la urmă, Michael Schumacher a fost mutat în alt spital, după ce a ieșit din comă, în anul 2014, iar după 250 de zile i s-a permis să se întoarcă la casa ei din localitatea elvețiană Gland, situată în apropiere de Geneva.

Jean Todt, fostul șef de la Ferrari, a spus că îl vizitează pe fostul mare pilot de Formulă de „cel puțin de două ori pe lună”.

Acesta a spus pentru Corriere della Serra:

„Nu-l las în pace. El, Corinna (n.r. – soția sa), familia, am avut atâtea experiențe împreună. Frumusețea a ceea ce am trăit face parte din noi și este continuă. L-am văzut pe Michael săptămâna trecută. El luptă în continuare. Știm că a avut un accident de schi teribil și nefericit care i-a provocat o mulțime de probleme. Dar are o soție uimitoare lângă el, are copiii săi, asistentele sale, și nu putem decât să-i dorim tot ce e mai bun și să-i urez tot binelui familiei. Tot ce pot face este să fiu aproape de ei până când voi putea face ceva și apoi o voi face”, a spus Jean Todt.

„Cred că se află într-o stare vegetativă, ceea ce înseamnă că este treaz, dar nu răspunde. Respiră, inima îi bate, probabil că se poate așeza și poate face pași mici, dar nu mai mult”, a spus și neurochirurgul principal Erich Riederer despre starea lui Schumacher.