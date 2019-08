Cine este tânărul care și-a dat foc în propria mașină, la Medgidia. De ce a recurs la acest gest LIVE, pe Facebook

Un tânăr din Medgidia a recurs la un gest extrem în urma unui conflict. Acesta s-a autoincendiat în propria mașină. Bărbatul a anunțat pe o rețea de socializare ce are de gând și care este motivul pentru care a decis să-și punăt capăt zilelor. Cine este el și de ce a recurs la ultima „soluție” găsită pentru a scăpa de cearta în cauză?

Cine este tânărul din Medgidia care s-a autoincendiat?

Tânărul are 25 de ani și este din Medgidia. Acesta a încercat să se sinucidă după ce a anunțat pe o rețea de socializare că tatăl lui îl terorizează și că nu mai poate trăi cu asemenea conflicte și presiuni asupra sa. Adrian, absolvent al cursurilor Universității Maritime Constanța, s-a dus cu vehiculul personal sub Autostrada Soarelui, la kilometru 197, și și-a dat foc. Un trecător l-a găsit la momentul oportun, șansa lui Adrian la viață, martorul, a spus că acesta abia mai putea spune ceva în momentul în care l-a zărit. Bărbatul a fost dus de urgență la Spitalul Județean Constanța. Mesajul lui Adrian a fost unul simplu: „Nu am fost cel mai bun copil, dar nu cred că meritam tratamentul pe care l-am primit”.

“Îmi cer scuze tuturor care i-am jignit sau le-am greșit. Taților de băieți nu ii faceți copilului vostru ce mi-a făcut tatăl meu, nu am fost eu cel mai bun copil dar nu cred ca meritam tratamentul pe care l-am primit. Sunt ei băieți dar mai au nevoie de puțină iubire părintească. Îmi pare rău pentru ceea ce voi face și știu ca sunt un laș, dar nu știu ce altceva sa fac”

Adrian L.

Adrian, găsit la timp de un trecător