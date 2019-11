Cine este soțul Ralucăi Turcan. Ce avere au strâns cei doi, de când s-au remarcat în politică

Raluca Turcan a devenit cunoscută în lumea politică după ce a candidat la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008. Imaginea sa a continuat să evolueze, iar zilele acestea este din nou în prim-plan. Cine este soțul ei și ce avere au reușit să strângă cei doi?

Cine este soțul Ralucăi Turcan?

Raluca Turcan a candidat, din partea PDL, la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008. Prezentă în continuare în lumea politică, Raluca a avut destul timp pentru a-și îmbunătăți imaginea. Soțul acesteia se numește Valeriu Turcan și este un jurnalist român care a deținut funcția de consilier prezidențial și purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale între anii 2007-2012. Bărbatul a lucrat, după ce a terminat Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității București, ca editor și reporter în domeniul politic. Mai apoi, între anii 1999-2002, a fost producător la BBC World Londra în limba română.

În perioada 2002-2003, a fost bursier Chevening al Ministerului de Externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – Master of Arts in International Communications în cadrul The Institute of Communications Studies al Universității din Leeds. În 2003 s-a reîntors în România și a ocupat titulatura de consultant pentru relații oublice și consultant politic al lui Teodor Solojan. Din 2005 a devenit doctorand, iar în perioada octombrie 2006 – martie 2007 a fost consultant pe proiecte de comunicare. Valeriu Turcan a demisionat din funcția sa, după ce la 19 aprilie 2007 Traian Băsescu a fost suspendat. „Mi-am dat demisia chiar în momentul în care a călcat Văcăroiu la Cotroceni”, a spus Turcan.

Ce avere au reușit să strângă cei doi?

Conform declarației de avere a Ralucăi Turcan, deține alături de soțul ei:

-2 terenuri

-o clădire în Sibiu

– un autoturism marca Toyota

– bijuterii

– Un alt autoturism VW Pasat

– are 12 conturi i deozite bancare

– 3 investiții directe și împrumuturi acordate/plasamente, cu vaoare de peste 5.000 de euro

– o ipotecă la BT