Cine este și cu ce se ocupă Vlădaia Maria Magdalena, concurentă la „Insula de 1 Milion”. Povestea ei e fabuloasă

Vlădaia Maria Magdalena este una dintre concurentele care au atras atenția spectatorilor. Concurenta de la „Insula de 1 Milion” a câștigat într-un timp foarte scurt încrederea colegilor din camp.

Vlădaia este unul dintre concurenții care au acceptat provocarea „Insula de 1 Milion”. Emisiunea de pe Kanal D a devenit repede populară în rândul telespectatorilor, iar concurenta este una îndrăgită de publicul de acasă.

În vârstă de 26 de ani, Vlădaia Maria Magdalena este de profesie actriță și profesor de actorie pentru copii. Înainte de a intra în emisiune, spunea că este o persoană calmă și implicată în viața celor din jur.

Copilăria ei a fost una fericită, chiar dacă părinții ei s-au despărțit, dar acest lucru a făcut-o mai puternică și încrezătoare, atât în ea, cât și în alți oameni.

Am fost un copil care a primit foarte multă libertate. Mama mi-a spus de mică <Asta este libertatea ta, ți-o dau în mâini și tu ești responsabilă pentru tot ceea ce faci>, ceea ce m-a ajutat să fiu asumată. Dacă greșesc, recunosc. Am avut o comunicare bună cu părinții, mai ales cu mama”, a spus Vlădaia.

„Ai mei s-au despărțit când aveam 12 ani. Atunci am înțeles că pentru doi oameni care nu pot să conviețuiască soluția este să trăiască separat. Nu m-a afectat într-un mod, nu mi s-a părut mare lucru. Am înțeles, fiecare își reface viața.

Una dintre cele mai mari realizări cu care actrița se mândrește este deschiderea unei școli de teatru pentru copii în Pitești. A fost susținută de către Adina Sima, una dintre cele mai bune prietene ale ei.

De asemenea, l-a avut profesor la facultatea de actorie pe Adrian Titieni și a făcut parte din trupa de teatru studențesc „Podul”. Aici a cunoscut-o pe actrița Ana Ioana Macaria și a fost pregătită de celebra actriță Mirela Nicolau.

„Sunt fascinată de teatru și film de mică. La 17 ani un prieten făcea filme de amatori, scurt metraje. A făcut un casting pentru o trupă de teatru și am participat. Prima mea dragostea a fost teatrul.

De atunci am început să merg la castinguri, să dau probe, să filmez pentru diverse reclame. Sunt una dintre persoanele norocoase care au cunoscut oameni de la care am învățat foarte multe lucruri.

Au avut răbdare cu mine și mi-au dat o bună creștere. Am un scurt metraj și figurație specială în seriale sau filme din Statele Unite, cel mai recent fiind <We were the lucky ones >”, a mai povestit concurent.