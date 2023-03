Cine este și cu ce se ocupă fosta soția lui Andrei Aradits. Decizia radicală pe care a luat-o după ce a divorțat de celebrul actor

Vestea că Andrei și Andreea Aradits divorțează a luat prin surprindere showbizul monden de la noi din țară. Fostul jurat de la Te Cunosc de Undeva a mărturisit că cei doi au depus actele de separare legală în urmă cu doar câteva luni. Cum arată și cu ce se ocupă fosta soție a actorului.

Povestea de dragoste dintre Andreea și Andrei Aradits a luat sfârșit, după 17 ani de căsnicie și 20 de ani de relație. Actorul din serialul Vlad a dezvăluit că a depus actele de divorț în toamna anului 2022.

Cei doi au împreună un fiu pe nume Eric, iar, în prezent, actorul și mama băiatului său locuiesc separat. Andrei Aradits a fost dintotdeauna un bărbat discret, în special în ceea ce privește viața lui privată.

Fosta soție a actorului este o femeie pasionată de sport, yoga și meditații, care a reușit să-și transforme hobby-ul într-o sursă de venit. Mai exact, Andreea Vânătoru este instructor de yoga de câțiva ani de zile, iar în prezent este plecată în India de mai bine de șase luni.

„Practic yoga cu pasiune și dedicare din 2015. În 2016 am început primul Teacher Training de 200 ore (TTC 200h), fără intenție să predau. Îmi doream să aflu mai multe. Nu aveam idee cât de vast este acest domeniu și cât va dura să învăț, să înțeleg și să pun în practică.

Citește și Divorț șoc în showbiz. S-au despărțit în mare secret după 17 ani de căsnicie

Invitat în cadrul podcastului lui Jorge, Andrei Aradits a mărturisit, recent, că în aceste zile actorul va avea înfățișarea divorțului la tribunal.

„Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni de zile, face yoga (n.r. fosta soție, Andreea). Doar eu cu el suntem (n.r. – Eric, fiul lor). Eric a fost nasol o perioadă.

Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: ok, nu-ți permiți treaba asta.

E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da. Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum.

Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început și asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut.”, a declarat Andrei Aradits.