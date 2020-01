Cine este polițistul care a îndrăznit să îl înfrunte pe deputatul PSD, pe Aeroportul din Suceava. Oamenii cred că nu va rămâne nepedepsit

Polițistul care nu s-a lăsat intimidat de deputatul PSD Ilie-Răzvan Rotaru pe Aeroportul Suceava a primit o mulțime de mesaje de susținere din partea internauților. Unii sunt de părere însă că omul legii și-a compromis cariera.

Cristian Tuduruța este este polițistul care a îndrăznit să îl înfrunte pe deputatul PSD, pe Aeroportul din Suceava

Pe 31 decembrie, parlamentarul PSD Ilie Răzvan Rotaru a venit la Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava, unde și-a parcat neregulamentar autoturismul. Polițistul Cristian Tuduruţa i-a cerut să mute mașina, dar politicianul a început să se laude că este parlamentar și să îl amenințe: „Ajung la Bucureşti şi am eu grijă de tine.”

Discuția dintre cei doi a fost filmată, însă nu și partea în care deputatul PSD îl amenință pe polițist. Preşedintele executiv al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor din România, Bogdan Bănică, susține însă că fapta poate fi dovedită cu martori.



Internauții l-au felicitat și încurajat pe polițist, însă unii au fost de părere că invervenția din Aeroport îi va compromite cariera.

„Bravo lui! Dacă ar fi toţi ca el !!! Politicienii ăştia se cred buricul pământului!”, a comentat un internaut.

„Și-a compromis cariera, acum, timp de 3 zile va fi pe cai mari, aplaudat de toți, dar pe termen mediu și lung va regreta acest incident, va fi sărit la promovări, vor apărea tot felul de mustrări scrise din orice nimic, trimis la patrulare și direcționat pentru a rezolva cazuri ce nu pot fi rezolvate și care să îi arate toată ineficiența de care poate da dovadă. Sistemul nu iartă astfel de eroi. (…) Nu îmi doresc să am dreptate, dar, din păcate, am auzit sau am cunoscut unele persoane din sistem care au avut de suferit după astfel de întâlniri cu oameni politici sau de afaceri, dar care au conexiuni destul de puternice cu cei dintâi. Sistemul are probleme, și, din păcate, nu e independent politic”, a sris un alt internaut.