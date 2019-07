Cine este Marian, tânărul cu care trebuia să se întâlnească Alexandra în Caracal: ”Nu am putut să merg nici să aprind o lumânare!”

Alexandra Măceșanu urma să se întâlnească în ziua dispariției sale cu Marian, un tânăr de 18 ani. Băiatul a așteptat-o ore bune în Caracal, dar ea nu a mai sosit. Șocat de ce i s-a întâmplat fetei, tânărul nu a găsit puterea să meargă să-i aprindă o lumânare, în fața porții lui Gheorghe Dincă, bărbatul acuzat că a omorât-o, acolo unde rudele și apropiații i-au adus un ultim omagiu.

Marian, despre Alexandra Măceșanu:”Era o fată cuminte, cu bun simț, frumoasă”

Miercuri – 24 iulie este ziua în care a fost luată luată, la ocazie, cu mașina de Gheorghe Dincă și ulterior răpită. Tot în această zi, Alexandra Măceșanu trebuia să se întâlnească, în Caracal, cu un prieten, pe nume Marian. Cei doi s-au cunoscut, în urmă cu un an, în cadrul unui eveniment la care au dansat, el făcând parte din ansamblul popular din Reşca, iar ea din ansamblul din Dobrosloveni.

„Era o fată cuminte, cu bun simț, frumoasă. Puteai vorbi orice cu ea. Am ținut foarte mult unul la altul. Îi plăcea să cânte la vioară și să danseze”, o descrie Marian pe Alexandra, pentru libertatea.ro.

În ziua dispariției fetei, cei doi stabiliseră să se întâlnească în Caracal, iar pentru asta urmau să ajungă, din sate diferite, la oraș. „În ziua aceea trebuia să-mi iau costumele de la teatru, că aveam miercuri seară turneu, apoi trebuia să merg la meditații. Alexandra mi-a spus că va veni și ea în oraș. Am plecat la ocazie și eu, de la Reşca, a plecat și ea. Am așteptat mult timp și eu ocazia, dar am ajuns în oraș. Am sunat-o de câteva ori și nu mi-a răspuns. Am crezut că are treabă, așa că am așteptat să mă sune ea înapoi. Mi-am terminat treburile și am ajuns la sora mea, iar Alexandra tot nu mă sunase. O prietena a ei m-a întrebat seara dacă știu ceva de Alexandra. Apoi a venit tatăl ei la mine acasă și mi-a spus că nu știe nimic de ea. Toată lumea o căuta”, spune Marian, potrivit libertatea.ro.

„Nu am cuvinte, sunt șocat”

Tragedia Alexandrei l-a marcat pe Marian:„Nu am cuvinte, sunt șocat. Nu am auzit în viața mea de așa ceva, de un om care să fie atât de crud, capabil să facă așa ceva”

Gheorghe Dincă, bărbatul de 66 de ani din Caracal este acuzat de anchetatori că a ucis-o fără milă pe Alexandra, dar și pe o altă tânără, Luiza Melencu.