Cine este Maria Constantin, concurentă la Survivor România 2023. La ce alte emisiuni a mai participat

Maria Constantin a acceptat provocarea de a participa la cel mai dur reality show din lume, Survivor România. Frumoasa interpretă de muzică populară va face tot posibilul pentru a demonstra că are toate atuurile necesare pentru a ajunge în marea finală din Republica Dominicană.

Maria Constantin este una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică populară din România. Celebra blondină cu voce de soprană nu este străină televiziunilor.

În vârstă de 35 de ani, Maria Constantin este considerată una dintre cele mai bune voci ale generației sale, talent pe care l-a moștenit de la tatăl și unchiul său.

Ceea ce nu multă lume știe despre ea este faptul că, în 2014, Faimoasa de la Survivor 2023 a participat la Vocea României, unde a făcut parte din echipa lui Marius Moga.

Maria Constantin a participat, în trecut, la emisiuni precum „Splash, Vedete la apă” și „Ferma” de la PRO TV, acolo unde a ajuns până în finală, în cadrul sezonului din anul 2016.

La doar 35 de ani, Maria Constantin a trăit cât alți oameni într-un secol. Artista a fost căsătorită de două ori, iar acum este logodită cu cel pe care-l consideră bărbatul vieții sale.

Marilyn Monroe de România l-a cunoscut pe primul ei soț, Ciprian Vasile Tapota, pe vremea când cânta în ansamblul Doina Gorjului, alături de tatăl și unchiul ei. Maria Constantin s-a măritat în 2007 cu alesul inimii sale, bărbatul care i-a dăruit un fiu, pe nume Codrin.

Al doilea mariaj al Mariei Constantin, cel cu Marcel Toader, i-a adus multă notorietate în showbizul românesc, din pricina scandalurilor în care era implicat regretatul afacerist.

Cei doi au fost căsătoriți doar trei ani de zile, iar un an mai târziu, omul de afaceri s-a stins din viață, în urma unui atac de cord suferit. Maria Constantin a mărturisit, acum mulți ani, cât de mult a suferit în timpul celui de-al doilea mariaj.

„Nu mai contam, eu nu mai existam. Asta e cel mai dureros, atunci când partenerul tău trece pe lângă tine ca și când n-ai fi, nu mai există comunicare, apreciere.

Te simți în plus, am considerat că, decât să fiu în plus, mai bine stau singură și cu siguranță Dumnezeu a avut grijă și a pus ceva deoparte pentru mine.”, a declarat Maria Constantin despre căsătoria cu marele afacerist.