Cine este Luiza, soția lui Gheboasă. Ea îi stă alături, acum când CTP sau Mircea Badea îl fac praf după prestația de la Untold

Anul 2023 pentru Cluj Napoca a însemnat revenirea unuia dintre cele mai importante festivaluri de muzică electronică, Untold, dar a fost și momentul unor mari recorduri dar și controverse, mai ales după prestația pe scena festivalului a artistului cunoscut sub numele de Gheboasă. În tot acest scandal, alături de artist îi stă soția, Luiza. Așa că citește mai departe și vezi cine este Luiza, soția lui Gheboasă.

Având ca nume de afiș, trupe ale momentului, precum Imagine Dragons, sau dj de renume mondial, precum Armin van Buuren, ediția din acest an a bătut recorduri de audiență. La prestația celor de la Imagine Dragons, organizatorii spun că au avut aproximativ 100.000 de oameni pe stadionul clujean.

Ediția din acest an a festivalului Untold și-a consolidat încă o dată reputația de a fi unul dintre cele mai incredibile evenimente din lumea muzicală, înregistrând cifre record și stabilind un nou standard de producție și performanță.

Pentru anul viitor, așa cum scriam înaintea startului din 3 august, fanii vor putea asista la un alt mare show, dar de data asta în îndepărtatul Dubai, așa cum anunțau organizatorii.

Dar, pe lângă recordul de audiență, ediția din acest an a atras și atenția opiniei publice, mai ales după controversata prestație a artistului Gheboasă.

Mulți sunt cei care au așteptat apariția artistului pe scena festivalului de la Cluj, având în vedere că numărul fanilor acestuia este unul în creștere.

Numai că, deși Untold este un festival declarat pentru muzica electronică, genul abordat de Gheboasă este unul mai puțin comercial, și mai mult spre undeground rap, având și un conținut mai dur, mai vulgar, în versuri.

Tocmai acesta a fost momentul de controversă și reacții dure din partea opiniei publice, precum și a unor voci în media românească, precum jurnalistul Cristian Tudor Popescu, sau Mircea Badea. Dar, deși mulți s-au scandalizat, sociologi, precum Gelu Duminică, explică fenomenul, declarând că:

Cu siguranță, versurile sunt extrem de vulgare și pline de mizerie. Eu nu consum muzica asta și nici nu cred că o voi consuma vreodată. Din păcate însă nu pot să nu văd că nu e nimic nou sub soare cu muzica de genul ăsta și că ea a existat, sub varii forme, mai dintotdeauna.

În tot acest scandal mediatic, alături de artist stă soția acestuia, Luiza Maria, motivul pentru care, de altfel, Gheboasă avea să plece din competiția ”Survivor România”, difuzată de PRO TV. La acel moment artistul lua prin surprindere pe toată lumea prin decizia luată, declarând:

Cât despre cine este Luiza, se știe că nu este extrem de activă pe rețelele de socializare, dar se știe că cei doi sunt împreună de când erau mici, dar au luat decizia să oficializeze totul de mai puțin de un an:

”Suntem împreună de când eram mici, dar stăm împreună de un an. De când eram mici suntem împreună. Am mai avut despărțiri, certuri. (…) Este foarte greu să stăm despărțiți. Noi suntem împreună peste tot. Nu suntem obișnuiți să stăm despărțiți. Niciodată nu am stat atât de mult timp separați.

Mi-ar fi foarte greu să îi transmis un mesaj și să îi spun să stea acolo pentru că eu îl vreau acasă. (…) Am auzit de cadou (n.r. Gheboasă a zis că vrea să îi dăruiască un copil), nu mi-a spus până acum.

Nouă ne plac foarte mult copiii, dar ne-am gândit să mai așteptăm. Eu am 20 de ani aproape, iar el 21. Este un om foarte familist”, a spus Luiza, în emisiunea ”La Măruță”.