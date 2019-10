În trecut, cei doi au avut o relație. Viața amoroasă a Innei rămâne un mister, mai ales după ce s-a vehiculat că ar fi iubita unui celebru actor turc, informație ce nu a fost confirmată de niciunul dintre cei doi. Totuși, John Perez este un bărbat căsătorit și care are și un copil, informează Cancan.

Viața sentimentală a Innei a fost ținută mereu la discreție, iar curioșii nu au reușit s intre în posesia niciunul detaliu important. Totuși, s-a zvonit că ar fi o legătură amoroasă între ea și fotograful oficial, John Perez, după ce au fost surprinși împreună în ipostaze tandre. Relația lor ar fi durat circa doi ani, ca recent să circule zvonuri care spuneau că că artista s-ar iubi cu unul dintre cei mai populari actori turci, Burak Ozcivit.

Inna ar fi reluat relația cu John

Iubitul Innei este că acesta ar fi căsătorit și ar avea un copil. John Perez are o fiică, Kaliah, iar pe mama copilei o cheamă Eliza. În urmă cu un an, cei trei au fost împreună în Costa Rica, țară în care și Inna obișnuiește să meargă foarte des. Totodată, Perez a fost tot timpul plătit de artistă pentru serviciile sale fotografice.

Inna poate spune că are tot ce-și dorește: e cunoscută în toată lumea, are videoclipuri de sute de milioane de vizualizări și călătorește peste tot. Chiar dacă de cele mai multe ori merge pentru că are concerte, Inna își face timp, din când în când, și pentru relaxare.

Deoarece ne-a obișnuit cu călătoriile de ziua ei, cum ar fi ziua în care a împlinit 31 de ani, în care Inna s-a relaxat într-o vacanță de vis, în Veneția presupunem că și anul acesta celebra cântăreață își va face cadou o vacanță, cine știe? poate chiar alături de iubitul ei…