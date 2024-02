Cine este, de fapt, Sfântul Valentin și de ce nu are nicio legătură cu Ziua Îndrăgostiților

În numele lui, pe 14 februarie, an de an, se fac gesturi romantice, se cumpără flori, ciocolățele, se fac declarații și tot felul de alte surprize. Cu toate astea, puțini români știu cine este Sfântul Valentin, de fapt. În calendarul creștin ortodox este celebrat în mijlocul verii și nu are nicio legătură cu Ziua Îndrăgostiților.

Sărbătoare sau marketing?

Unii o boicotează, susținând că este o sărbătoare falsă, doar o campanie agresivă de marketing ce a pornit în Statele Unite ale Americii, alții, romantici incurabili, nu ratează nicio ocazie de a-și răsfăța partenerul sau partenera.

Este ziua din an în care se cumpără flori, ciocolățele, se fac declarații și gesturi romantice și tot felul de alte surprize. Mai mult, se urează „La mulți ani” celor care poartă numele Valentin și Valentina.

Ortodocșii ar trebui să îl celebreze pe 30 iulie

În ultimii ani, data de 14 februarie a devenit și în România Ziua Îndrăgostiților sau Valentine’s Day, cum este numită peste Ocean. Românii, în ciuda faptului că sunt – marea majoritate – ortodocși, nu știu cine este, de fapt, Sfântul Valentin.

În calendarul creștin el este celebrat în mijlocul verii, pe 30 iulie.

Cine este, de fapt, Sfântul Valentin

Sfântul Mucenic Valentin a fost episcop al Umbriei. Se credea că avea darul tămăduirii, a ajutat mulți oameni să se vindece de diferite afecțiuni, răspândind în zonă creștinismul.

Se spune că ar fi reușit, prin rugăciune, să-l vindece pe fiul unui profesor păgân renumit în Umbria, Craton.

„De vei vrea tu, fiul tău se va tămădui! Craton a zis: Jumătate din avuţia mea o voi da, de vei putea să tămăduieşti pe fiul meu. Sfântul a zis: Mă minunez de tine, că eşti dascăl înţelept şi nu pricepi cuvintele cele zise de mine. Deci, iarăşi îţi spun, că de vei vrea tu, se va tămădui bolnavul; că, de vei crede în Hristos, toate se vor putea credinciosului. De vei primi credinţa la care eu te sfătuiesc şi, lepădându-te de păgânătatea zeilor, îţi vei pune nădejdea în singurul Dumnezeu, Cel nevăzut şi atotputernic, se va da sănătate fiului tău, precum doreşti. Iar jumătate din averea ta, pe care mi-o făgăduieşti, împarte-o săracilor, ca să se roage lui Dumnezeu pentru tine şi pentru fiul tău. Iar pe mine, cu niciun chip nu mă vei putea îndemna să iau ceva de la tine, pentru tămăduirea lui. Craton i-a zis: Deşi nu ştiu cu ce fel de rânduială se cuprinde credinţa voastră, însă am auzit că fiecare se mântuieşte cu credinţa sa. Căci, nu poate credinţa unuia să ajute altuia, nici necredinţa cuiva să vatăme pe altcineva. Acestea şi mai multe zicând sfântul episcop, ritorul Craton a căzut la picioarele lui şi a zis: Cred întru Cel propovăduit de tine că este Dumnezeu adevărat şi nu este altul afară de El, care porunceşte bolilor şi morţii şi acelea fug. El porunceşte vieţii şi vine. Ritorul a zis: Toate câte mi le grăieşti le voi face, numai fiul meu să se facă sănătos. (…) Atunci, ritorul Craton, chemând pe femeia sa şi pe toţi casnicii săi, s-au aruncat înaintea picioarelor lui, făgăduind că toţi se vor face creştini, dacă se va tămădui Herimon”, potrivit Doxologia.

