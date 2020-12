Cine este, de fapt, prima persoană vaccinată din România. S-a întâmplat la fel ca în februarie

Astăzi este momentul de start al campaniei de vaccinare anti-covid în România. Primele 10.000 de doze de vaccin au început să fie atribuite personalului medical din România, aflați în prima linie. Primii vaccinați sunt asistentele și medicii din sistemul de sănătate românesc. De mâine urmează să fie atribuite la nivel național și celorlalte cadre medicale.

Anunțată cu surle și trâmbițe, campania de vaccinare anti-covid a început astăzi, 27 decembrie, în Capitală. Conform primelor informații, primul cadru medical vaccinat anti-covid este o asistentă medicală, în vârstă de 26 de ani. Cele 10.000 de doze de început, ce vor fi inoculate unui număr de 5.000 de persoane, au intrat în țară pe 25 decembrie, evenimentul fiind dat în direct la TV.

Primele 5.000 de persoane care vor fi vaccinate fac parte din sistemul medical, în prima linie de luptă împotriva noului coronavirus. Tânăra asistentă medicală de la Institutul ”Matei Balș”, pe numele ei, Mihaela Anghel, a fost primul român vaccinat. Tânăra asistentă, aleasă să fie primul român vaccinat anti-covid, plină de moție declara la prima oră, după vaccinare:

”Cred că a fost cea mai mare emoție pe care am trăit-o. Am fost privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din această țară. Nu am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă, pur și simplu am spus da și am ajuns aici.

Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut până acum”, a declarat Mihaela Anghel, primul cadru medical vaccinat anti-COVID.