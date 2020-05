Cine este, de fapt, bărbatul cu care Lia Bugnar a fost căsătorită 12 ani. Ce spunea despre fostul soț

Viața artistei Lia Bugnar a stârnit controverse atunci când a recunoscut faptul că formează un cuplu alături de Anghel Damian, coleg de breaslă cu 22 de ani mai tânăr. Înainte ca aceasta să-și găsească fericirea în brațele tânărului actor, cel care i-a stat alături 12 ani a fost Dragos Buhagiar.

Lia Bugnar a fost căsătorită cu Dragoș Buhagiar, unul dintre cei mai titrați scenografi din România, care a câștigat de opt ori premiul UNITER pentru cea mai bună scenografie. Cei doi au făcut o echipă bună, atât în teatru, cât și în sfera personală vreme de 12 ani.

În 2013, au decis, însă, să meargă pe drumuri separate, după mai bine de un deceniu de mariaj. Despre timpul alături de Buhagiar spune, pe un ton glumeț, că ”mariajul cu cel mai bun scenograf al României a fost cel mai important act de cultură pe care l-am făcut vreodată…”.

Lia Bugnar a fost la Asia Express alături de buna sa prietenă Maria Buză. Cele două au părăsit competiția după o cursă pentru ultima șansă extrem de dificilă. Artista a povestit cu mâhnire peripețiile din Filipine și detaliile de culise. Lia a scos la suprafață aspecte mai puțin știute de public despre emisiunea de la Antena 1.

„În ultima emisiune pe care am urmărit-o eu (după care la ultimele vreo 14 am renunțat să mă mai uit), din 4 ore, eu și Maria am fost exact 7 minute și 20 de secunde, cel mai lung calup fiind de 50 de secunde. Nu mă pricep la televiziune, nici nu-mi doresc să mă pricep (am revenit fără probleme la bunul meu obicei de a nu deschide televizorul sub nici un motiv vreodată) așa că presupun că realizatorii emisiunii au avut motivele lor să-și facă emisiunea așa cum și-au făcut-o, preponderent fără noi. Doar că întâmplările noastre acolo au existat și au fost ieșite din comun”, a scris Lia Bugnar pe Facebook.