Cine este Bogdan Despescu. Secretarul de stat din MAI a plagiat de 4 ori

Toată lumea, în această perioadă, a făcut cunoștință prin intermediul transmisiilor tv legate de informările autorităților, cu Secretarul de Stat în Ministerul Afacerilor Interne, chestorul Bogdan Despescu.

Cine este Bogdan Despescu

Actualul Secretar de Stat în MAI este absolvent al Academiei de Poliție în anul 1995.Din același an, 1995 și până în 2002 a fost ofițer operativ de judiciar, economic și investigare a fraudelor în Buzău, Nehoiu și Berca. Ulterior este numit adjunct al șefului Poliției orașului Buzău, în 2002, poziție ocupată de acesta până în 2005 când preia poziția de șef al Serviciului de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Buzău.

Din 2015, a ocupat funcția de șef al Poliției Române pentru doi ani. Demiterea lui Despescu din această funcție s-a produs după scandalul polițistului pedofil, despre care se știa, dar fusese menținut ca și cadru activ. Decizia ministrului de atunci de a-l demite a fost scânteia care a provocat un adevărat cutremur în guvern, care a dus, în final, la demisia premierului Mihai Tudose și la căderea guvernului.

Secretarul de stat din MAI a plagiat de 4 ori

Bogdan Despescu s-a înscris la doctorat în 2007, când ocupa funcția de adjunct al șefului IPJ Buzău și a obținut titlul de doctor în iulie 2010, când chestorului Bogdan Despescu au început să i se aducă acuzații de plagiat. Conform informațiilor acesta ar fi plagiat peste 150 de pagini din teza sa de doctorat, ba mai mult de-atât, anul 2018, anul scandalurilor de plagiat, îl găsește pe Bogdan Despescu în postura de a da în judecată Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) pentru a obliga cele două instituții să-i plătească sporul doctoral stabilit prin lege pentru persoanele care lucrează pentru statul român, cu toate că în 2010 aceste sporuri fuseseră anulate.

La nu an de zile de la intentarea acestui proces, Despescu câștigă în instanță sporurile, iar IGPR a fost obligat de instanță să îi achite sporul doctoral pentru fiecare lună în parte începând cu martie 2015, actualizat cu indicele de inflație și dobânda legală. În același an, odată cu venirea la guvernare a actualului Premier Orban, Despescu devine Secretar de Stat sub conducerea lui Marcel Vela.

Conform datelor publicate în presă, apropos de plagiatul din tezele de doctorat, acestea susțin faptul că 74,3% dintre tezele susținute în perioada 2011-2016 la Academia de Poliție, și trecute deja printr-o primă verificare cu softul de identificare a similitudinilor, 20 de pagini sunt plagiate dintr-un studiu de 31 de pagini publicat de SAR, și au apărut în presă articole privind nouă teze plagiate, susținute la Academia de Poliție, care aparțin unor persoane care au deținut sau încă dețin funcții publice importante în administrația românească.