Cine este blonda din România care l-a salvat pe finalistul de la Wimbledon care ajunsese să ceară mâncare prietenilor – GALERIE FOTO

Mark Philippoussis a fost finalist la simplu la US Open și Wimbledon și a fost chiar pe locul 8 ATP, dar când cariera a luat-o pe tobogan a intrat în depresie. Nu mai avea bani și ajunsese să le ceară prietenilor să-i cumpere mâncare. Marea lui salvare a fost o româncă frumoasă foc, care a ajuns în Australia, cu familia, când avea doi ani și jumătate.

O româncă l-a ajutat pe Mark Philippoussis să scape de depresie

Mark Philippoussis nu a fost un jucător foarte tehnic, dar s-a remarcat prin serviciul puternic și puterea de luptă. A fost finalist la simplu la US Open (1998) și Wimbledon (2003), dar a și câștigat două titluri de Grand Slam la dublu, obținute în 1999 la US Open și în 2001 la Australian Open, ambele cu partenerul său, Patrick Rafter. În plus, a triumfat de două ori și în finala Cupei Davis (1999 și 2003).

Doar că la un moment cariera lui a început să coboare, iar la cinci ani după meciurile de pe iarba londoneză era lefter și zdrobit de depresie. Ajunsese chiar să-și roage prietenii să-i cumpere de mâncare. Nu prea avea bani și nici nu prea dorea să iasă din casă.

Salvarea lui a fost o frumoasă blondă din România. Silvana Lovin a emigrat din România în Australia, cu părinții, când avea doi ani și jumătate. Este model și a cochetat cu actoria, apărând chiar și în câteva pelicule. În 1999 a devenit imaginea Festivalului de modă din Melbourne, dar a lucrat și în New York, Los Angeles, Panama, Auckland, Singapore, Shanghai, London și Hong Kong și a realizat cataloage pentru branduri ca Oscar Del La Renta, Louis Vuitton, Giorgio Armani, Versace, D&G, Gucci, Hugo Boss & Chanel.

„Prioritatea mea este să insuflu valori puternice legate de familie. Tind să cred că o bază stabilă în acest sens te poate face să te descurci cu orice îți pregătește viața”, spunea Lovin în 2016, conform www.newidea.com.

Cei doi formează acum o familie și au împreună doi copii.

„Soția și copiii mei sunt numărul unu, motivația mea principală, sunt totul pentru mine. Vreau să-mi văd copiii cum cresc alături de familia lor, de verișorii, mătușile și unchii lor”, declara Philippoussis cu ceva vreme în urmă, conform presei americane.

După retragerea din tenisul profesionist, Mark Philippoussis a apărut și în emisiuni de televiziune, cum ar fi „Dancing with the Stars” și „Age of Love”.

Sursa Foto: Instagram