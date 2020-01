Cine este bărbatul care a văzut-o pe Cristina Țopescu, cu câteva zile înainte să moară. Primele declarații

Se pare că bărbatul care ar fi văzut-o pe Cristina Țopescu, cu câteva zile înainte să moară. Iată primele declarații!

Întâlnirea celor doi a avut loc chiar în a doua zi de Crăciun, la o cafea, cel mai probabil pentru a discuta probleme de serviciu. Cel care este fostul șef al jurnalistei se numește Alexandru Răducanu și este fostul șef al jurnalistei, dar și ultima persoană pe care Cristina Țopescu a văzut-o în viață.

Mai mult decât atât, patronul postului de televiziune Canal 33 a scris un mesaj pe o rețea de socializare în care exlude ferm iposteza suicidului, vehiculată în aceste zile.

„Draga noastră colegă, Cristina Țopescu, a plecat dintre noi. Sunt atât de șocat de veste încât îmi e greu să îmi adun gândurile. Am văzut-o ultima oară în preajma Crăciunului, pe 26 decembrie, la o cafea. Ne-am întâlnit să rezolvăm ceva legat de televiziune. Părea ok. Preocupată de de-ale vieții, dar ok. Am învățat de la ea cum să fii un profesionist care își respectă standardele, și totuși modest, cum să ai respect și grijă și pentru cuvântul dat, cum să ai demnitate și să îți urmezi crezurile. Dumnezeu să te primească în Lumina Sa, dragă Cristina”, a scris bărbatul pe contul de socializare.

Primele declarații

Alexandru Răducanu, cel care a văzut-o pentru ultima dată în viață pe jurnalista Cristina Țopescu, a afirmat că va înființa ”Bursa de Jurnalism Cristina Țopescu”, bursă care se va acorda anual unui student de la Facultatea de Jurnalism. Această bursa va avea o valoare de 3000 de euro și sunt bani pe care beneficiarul îi va folosi pentru realizarea unui material jurnalistic video.

„Grantul va fi folosit de câștigător pentru a realiza un material jurnalistic video de tip interviu-reportaj, pe teme de implicare socială / activism social, iar materialul va fi difuzat pe Canal 33 în cadrul unei ediții speciale”, a declarat patronul Canal 33, potrivit Cancan.ro.