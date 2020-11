Cine este Antony Blinken, al doilea cel mai puternic om din administrația SUA

Antony John Blinken s-a născut pe data de 16 aprilie, în anul 1962. Este un oficial guvernamental american care a funcționat ca secretar adjunct de stat al SUA în perioada 2015-2017 și consilier adjunct pentru securitate națională în perioada 2013-2015 sub conducerea președintelui Barack Obama. Blinken este acum analist de afaceri globale pentru CNN și a fost ales de președintele ales Joe Biden pentru funcția de secretar de stat. Iată cine este Antony Blinken, comform celor de la en.wikipedia.org.

Cine este Antony Blinken în SUA

În timpul administrației Clinton, Antony Blinken a lucrat în Departamentul de Stat și în funcții de conducere din personalul Consiliului Național de Securitate. A fost, de asemenea:

membru senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, în perioada 2001-2002

Director al Personalului Democrat al Comisiei pentru relații externe a Senatului Statelor Unite, în perioada 2002-2008

membru al tranziției prezidențiale Obama-Biden, activ din noiembrie 2008 până în ianuarie 2009

a fost asistent adjunct al președintelui și consilier de securitate națională al vicepreședintelui, din 2009 până în 2013.

Antony Blinken – Studii

Antony Blinken s-a născut în New York, din părinți evrei. Pe mama acestuia o chema Judith (Frehm) și pe tatăl său Donald M. Blinken. A urmat școala Dalton din New York până în 1971, când s-a mutat la Paris, Franța, unde a urmat școala Jeannine Manuel. S-a mutat acolo împreună cu mama sa divorțată și noul ei soț, avocatul Samuel Pisar, care a supraviețuit atât lagărelor de la Auschwitz, cât și celor de la Dachau din Holocaust.

Antony Blinken – diplome

Antony Blinken a mers la Universitatea Harvard, unde a lucrat la The Harvard Crimson și a coeditat revista săptămânală de artă. După ce și-a obținut diploma de licență, Blinken a raportat pentru The New Republic. A obținut diploma de J.D. la Columbia Law School în 1988. După absolvire, a practicat avocatura în New York și Paris. În timpul campaniei prezidențiale din 1988, Blinken a lucrat cu tatăl său Donald la strângerea de fonduri pentru Michael Dukakis.

Antony Blinken – carieră

Antony Blinken a ocupat funcții de politică externă în două administrații de-a lungul a două decenii. El a fost membru al personalului Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite la Casa Albă din 1994 până în 2001. Din 1994 până în 1998, Blinken a fost asistent special al președintelui și directorului principal pentru planificare strategică și director principal al CNS pentru redactarea vorbirii.

Din 1999 până în 2001 a fost asistent special al președintelui și directorului principal pentru afaceri europene și canadiene. În 2002, Blinken a fost numit director de personal pentru Comitetul pentru relații externe al Senatului SUA, funcție pe care a ocupat-o până în 2008. De asemenea, a fost membru senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. În 2008, Blinken a lucrat pentru campania prezidențială a lui Joe Biden și a fost membru al echipei de tranziție prezidențială Obama-Biden. El a susținut invazia Irakului condusă de SUA în 2003.

Antony Blinken – v iată personală

În 2002, Antony Blinken s-a căsătorit cu Evan Ryan într-o ceremonie biconfesională oficiată de un rabin și preot la Biserica Catolică Sfânta Treime din Washington, D.C. Acesta vorbește fluent limba franceză. Cântă la chitară și are două melodii disponibile pe Spotify cu aliasul ABlinken.