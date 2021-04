Cine este Andreea Lodbă de la Survivor România. Cum a devenit celebră actrița, de fapt

Andreea Lodbă face parte din grupul nou de concurenți care au acceptat să participe la experiența vieții lor. Ce detalii sunt cunoscute despre aceasta și cum a devenit celebră? Tânăra este la început de drum în domeniul actoriei, dar deja se bucură e succes.

Andreea Lobdă face de acum parte din proiectul Survivor România 2021. Tânăra este actriță și a devenit cunoscută publicului larg odată cu emisiunea „Moldovenii”. Aceasta se poate bucura încă de o vârstă fragedă de experiența vieții sale, departe de casă, oameni dragi și confortul cu care a fost obișnuită.

Rolul din proiectul băieților de la „3 chestii” și lui Radu Țibulcă i-au schimbat totalmente drumul în carieră. Actrița e originară din Iași și dă viață personajului Aurica din comedia ce are ca sursă de inspirația viața rurală din inima Moldovei.

Cu toate că nu a ales să facă studii în acest domeniu, pasiunea sa a fost cea care a mânat-o în drumul spre castingl ce i-a îndrumat pașii spre succes. Andreea a urmat preț de un an cursurile Facultăți de Kinetoterapie din cadrul UNEFS.

Viața a dus-o și prin alte colțuri, pentru că are o vastă experiență în marketing, după ce a lucrat la o companie multinațională ca specialist marketing. De asemenea, faimoasa este pasionată de sport încă de la vârsta de 13 ani și a practicat atletismul timp re 8 ani, fiind la un moment dat arbitru de fotbal la juniori.

Tânăra crede în șansa ei la Survivor România 2021 și susține că are abilitățile sportive necesare pentru a putea păși spre victorie alături de echipa ei pentru moment, iar mai apoi singură.

„Este cea mai grea competiție la care voi participa. Voi avea de învățat cele mai importante lecții. Nu am mai trăit în astfel de condiții, dar au fost zile în care poate nu mâncăm sau nu dormeam când eram pe platourile de filmare. Mă aștept să fie foarte greu. O să îmi fie dor de familie și cel mai mult îmi vor lipsi patul și pernă”, a declarat Andreea Lodbă.

„M-au suspectat de cardiopatie ischemica nedureroasa, desi am practicat sport de performanta. Apoi mi-am dorit sa devin kinetoterapeut. In al doilea an de facultate, cand am inceput practica, mi-am dat seama ca nu e chiar asa usor. Nu ma vedeam in urmatorii 40 de ani lucrand in acest domeniu. Veneau oameni cu traumatisme de tot felul si … am renuntat. M-am angajat intr-o multinationala, la marketing. Imi place ceea ce fac. Am bunici la tara, am crescut pe langa ei. Am vazut trasaturile femeii din mediul rural si comportamentul lor si de acolo m-am inspirat”

Andreea Lodbă (Sursa: exclusiv.ro)