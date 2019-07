Cine erau, de fapt, cele două măicuțe care au împins un bărbat pe linia de tren. Polițiștii le-au identificat

Cele două presupuse măicuțe care au împins un bărbat pe șinele de tren au fost prinse și identificate. Cine sunt, de fapt, cele două și de ce au apelat la un astfel de gest nebunesc?

Cine sunt cele două măicuțe care au împins un bărbat pe șinele de tren?

S-a aflat adevărul! Imaginile video cu cele două presupuse măicuțe care au împins un bărbat pe calea ferată au făcut înconjurul României. Gestul inuman nu a rămas neplătit, astfel că autoritățile au reușit imediat să le identifice. Polițiștii au descoperit, în urma cercetărilor, că acestea nu sunt nici pe departe măicuțe.

Ele sunt mamă și fiică și se pare că au terorizat zile la rând numeroși oameni din Vaslui, loc în care se aflau de puțin timp, plecate din localitatea Adjud. Prima măsură luată de autorități a fost internarea lor la Secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență azi, 24 iulie, la orele 13:00. Tot în cursul zilei de miercuri, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui și-a delcinat competența în cazul de față, după ce au dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de loviri și alte violențe în tentativa de omor.

„Am găsit-o în schimb înscrisă pe ultimele liste electorale”

Reprezentanții de la Episcopia Hușilor au confirmat, pentru adevărul.ro, că niciuna dintre persoane nu figurează ca fiind măicuțe. De asemenea, reprezentanții primăriri Zăpoteni au precizat că în satul Portari, acolo unde cea mai tânără dintre ele are domiciliul, nu există nicio familie cu numele său sau nimeni din sat care să fi auzit de ea.

”Asistentul social de la Primărie este din satul Portari, cunoaşte toţi oamenii din sat. Nimeni nu a auzit de această femeie. Am căutat-o şi la registrul agricol, nu figurează. Am găsit-o în schimb înscrisă pe ultimele liste electorale, ceea ce înseamnă că nu are de mult timp domiciliu stabilit pe raza satului”, a precizat primarul comunei Zăpodeni.