Ilona Brezoianu a avut parte de o surpriză la evenimentul de lansare a noului sezon Te cunosc de undeva. Actrița care face echipă cu Florin Ristei în show-ul transformărilor de la Antena 1 a constatat că ea și sora ei, Alina, au venit îmbrăcate la fel, fără să se consulte în privința outfiturilor alese. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatoarea de la Neatza de weekend ne-a vorbit despre relația cu sora ei mai mare, incidentul vestimentar, dar și cum decurg pregătirile pentru Te cunosc de undeva.

Ilona Brezoianu: “În seara asta s-a nimerit să venim amândouă îmbrăcate la fel”

Ilona Brezoianu a ales să nu își diversifice repertoriul la teatru cu noi roluri în spectacole, tocmai pentru a avea timp să își pregătească în detaliu personajele de interpretat la Te cunosc de undeva, dar și să fie fresh la matinalul Antenei 1.

Îmi place outfitul pe care l-ai ales în seara asta.

Este ideea mea, e un sacou primit cadou de la sora mea, care este make-up artist, este și ea în seara asta aici. Ceea ce nu am știut în schimb este că Alina mi-a cumpărat acest sacou pe care îl are și ea și în seara asta s-a nimerit să venim amândouă îmbrăcate la fel.

Dar nu contează, e sora mea, o iubesc, mi-e drag de ea și atunci chiar m-am bucurat că suntem așa matchy cumva, deși așa s-a nimerit. Nu am figuri din astea că vai, suntem îmbrăcate la fel, ba chiar soră-mea a făcut o glumă și a zis că suntem ca nemții ăia care pleacă la petreceri din astea și ca să nu se piardă între ei își pun haine la fel în cazul în care, Doamne ferește, nu se mai găsesc să ne putem zări.

Care este mai mare dintre voi?

E mai mare cu 10 ani soră-mea.

Ilona Brezoianu: “Mă mai și altoia așa când eram mică”

Cum era relația voastră în copilărie și cum e acum?

Noi ne-am împrietenit destul de târziu, pentru că ea când avea 15 ani eu aveam 5 și nu prea aveam ce să discutăm. În schimb, când eu aveam deja 15-16 ani ea 25-26, atunci a început să ne împrietenim și a rămas așa relația formată cam de pe atunci. Așa că eram deja o adolescentă când m-am împrietenit cu ea. Și am rămas prietene și acum. Relație frumoasă! Mă mai și altoia așa când eram mică, fiindcă eu eram un copil mai obraznic și aveam gura mare, acum nu mai e cazul, ne înțelegem foarte bine.

Cum este noul sezon Te cunosc de undeva?

Pentru mine este al doilea sezon și mă întreb și acum de ce m-am băgat în el! Nu, glumesc.

Ilona Brezoianu: “Am renunțat să iau spectacole noi”

Când ai timp să te pregătești pentru show-ul transformărilor? Ai și teatru și matinalul.

Eu am renunțat la alte lucruri, momentan mă ocupă doar de Te cunosc și de Neatza, unde eu sunt doar duminica. La teatru nu repet momentan nimic, doar mă duc și joc, deci nu pot să spun că am un program chiar atât de încărcat, nu am turnee momentan, că nu pot pleca din cauza filmărilor.

Am renunțat să iau spectacole noi și nu mă mai bag în foarte multe lucruri deodată, fiindcă mi-am dat seama că ajungi la epuizare și asta nu e cea mai bună variantă, fiindcă nu mai livrezi nimic și nu are niciun sens.

