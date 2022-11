Cine e proprietarul Mercedesului care a luat foc în Cartierul Francez. Gestul care i-a salvat viața în câteva minute

Noi detalii în cazul exploziei raportate luni dimineață, 21 noiembrie, într-o zonă selectă din București. Cine e proprietarul Mercedesului care a luat foc în Cartierul Francez. Cum a reușit să-și salveze viața, de fapt. Iată ce știm până acum despre evenimentul ce a marcat bucureștenii încă de la primele ore ale zilei.

O explozie puternică a perturbat liniștea locuitorilor din Cartierul Francez din Capitală, luni, 21 noiembrie. O mașină neagră, marca Mercedes, în valoare de 150.000 de euro, a sărit în aer. Autoturismul parcat în fața unui bloc de locuințe a fost cuprins de flăcări în primele ore ale zilei. Din fericire, la momentul producerii deflagrației, în autovehicul nu se afla nimeni.

Șapte persoane au fost evacuate de la parterul blocului în fața căruia era parcată mașina. Au fost înregistrate pagube și în cazul imobilului situat în apropierea autovehiculului negru. La locul cu pricina au intervenit mai mulți reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

În primă fază, au fost trimise doar două autospeciale pentru a stinge focul. La scurt timp, acestea au fost suplimentate cu încă două. Chiar dacă flăcările păreau să se fi stins, proprietarul mașinii a apelat la serviciile de urgență pentru a solicita intervenția autorităților a doua oară. Focul s-a reaprins, în cazul mașinii parcate pe strada Aron Cotrus.

După stingerea completă a incendiului din Cartierul Francez, proprietarul bolidului a explicat că nu mai are ce să facă pe plan material. Mașina Mercedes a suferit o distrugere totală. Nu au mai rămas decât fiare și scrum, în urma flăcărilor. Bărbatul s-a arătat mulțumit, în schimb, că a reușit să scape cu viață.

Într-o intervenție pentru Cancan.ro, Sorin Astratini, fiindcă despre el este vorba, a explicat ce s-a întâmplat în dimineața zilei de luni. Bărbatul este cunoscut în domeniul imobiliar drept un apropiat al lui Gheorghe Stelian, zis și Stelu-ANPR.

Omul de afaceri a dezvăluit cum a reușit să scape de incendiul declanșat la bordul mașinii. Sorin Astratini a spus că se afla în locuința sa în momentul în care bolidul a luat foc. Se întorsese în casă, după ce și-a dat seama că și-a uitat șapca.

„A venit șoferul. Ca de obicei, i-am dat cheia. S-a dus, a pornit mașina, a șters-o… Când am coborât, m-am întors după șapcă. Am coborât la parter și m-am întors după șapcă. M-am întors în casă. Mașina nu ardea, nu era nimic.

Când am coborât afară, mașina ardea. Luase boc la bord. Ardea bordul. Da, noroc (nr. că s-a întors după șapcă fix când a luat foc mașina). Și când am văzut că arde la bord și zona de geam am zis «Bă, poate să sară în aer».

Am sunat la o vecină la parter, a ieșit cu copil mic, exact cea căreia i-au explodat geamurile. I-am zis «Doamnă, aveți un stingător, aveți ceva? Dați-mi o găleată». «N-am, domne». Aia s-a speriat, săraca… copil mic până într-un an. Bebeluș în brațe. Ce să-i fac femeii?!

Zic «Mă duc sus să iau o găleată din casă». Când m-am dus sus în casă, m-am dus spre bucătărie să iau o găleată… un fum la etajul trei, sunt 12 metri. Un fum de nu se vedea. Ce să mai ies, ce să mai deschid geamul… Am deschis geamul, a intrat fumul în casă. Și am auzit explozie. Ce să mai cobori?! L-am sunat pe șoferul meu, mi-a zis că vin pompierii și aia e. Am coborât după. Nu există victime, Doamne Ferește.

Azi e luni, vineri a fost revizia generală. Eu, vineri, nu eram în țară. Am venit abia sâmbătă în România. Vineri a fost șoferul meu cu ea la revizie. Am plătit, fiind în Elveția. A luat mașina acasă. Sâmbătă, m-a luat cu ea de la aeroport, am venit acasă. Ea de sâmbătă a stat până azi dimineață în fața blocului.

Eu nu fac afaceri în domenii care lezează lumea. Am niște firme de consultanță imobiliară și cam atât. Apartamentul care a fost afectat va fi refăcut pe CASCO sau RCA. Din câte știu, pe RCA. Așa mi-a spus CASCO. Eu n-am nicio treabă. Mașina e pe firma de leasing, plătesc chiria la mașină. Ce s-a întâmplat e o întâmplare”, a declarat Sorin Astratini.