Cine e de vină, de fapt, pentru incendiul de la Matei Balș. Managerul spitalului a spus adevărul

Un apel la serviciul unic de urgență 112 anunța la ora 05.05 în dimineața zilei de 29 ianuarie 2021 un incendiu de mari proporții la Intitutul ”Matei Balș” din Capitală. Opt minute mai târziu, ajunge la fața locului primul echipaj de pompieri, timp în care ardea cu foc deschis parterul pavilionului 5 al unității medicale. Aproape 120 de metri pătrați ardeau, cu degajări mari de fum și posibilități reale de extindere la etajul unu. 4 saloane au ars din temelii. 7 persoane au murit. Ampla operațiune de salvarea s-a încheiat cu declarații ale autorităților în care fiecare arunca vina de la unul la celălalt. Managerul spitalului, doctor Maria Nițescu, a oferit noi detalii despre dimineața tragediei.

Incendiu la ”Matei Balș” ⌉ ANCHETĂ. Managerul spitalului a ieșit la declarații. Vinovatul pentru tragedie

Prima ipoteză a autorităților cu privire la producerea acestui incendiu a fost că totul s-ar fi întâmplat din cauza supraalimentării sistemului de electricitate a spitalului, după ce au fost băgate în priză mai multe aeroterme pentru că era frig în saloane. Doctorul Maria Nițescu, managerul Spitalului ”Matei Balș”, numit în funcție în decembrie 2020 de ministrul Nelu Tătaru după plecarea lui Adrian Streinu Cercel în Parlament, a venit cu mai multe detalii despre supoziție.

„Situația acestui pavilion era foarte bună din punctul de vedere al instalațiilor, deși clădirea e foarte veche. Instalațiile au fost schimbate în totalitate, există contracte de mentenanță – verificare a acestor instalații. Instalația electrică e verificată lunar în toate clădirile din Institut de către o firmă autorizată”, a spus medicul pentru spotmedia.ro.

Cea mai recentă verificare a fost în ianuarie 2021

„În secția cu incediul, în perioada 25-27 ianuarie 2021. În procesele verbale scrie clar ce a fost înlocuit sau reparat în fiecare salon în parte.”

„A fost pusă în funcțiune în decembrie. A fost gândită tocmai pentru a elimina în totalitate tuburile de oxigen folosite la începutul pandemiei. Nevoia de oxigen a crescut de peste 20 de ori în spital. Acest pavilion are prize de oxigen pentru fiecare pat, în toate saloanele, la toate etajele.”

E adevărat că era frig în spital?

„A doua zi după numire am solicitat serviciului tehnic să îmi furnizeze zi de zi toate datele privind căldura, apa caldă, consumul de oxigen. Temperatura agentului termic e mai scăzută decât ar trebui.

În saloane sunt în jur de 20 de grade. Foarte rar 22 de grade. Această temperatură poate fi corespunzătoare pentru o persoană sănătoasă și care se mișcă, însă pentru un pacient cu febră și frisoane reprezintă un disconfort.

Pentru că în condițiile utilizării oxigenului în volum atât de mare este interzisă total existența aparatelor electrice de încălzire, am rugat asistentele să le pună pacienților la dispoziție pături, pilote, cearșafuri, tot ce aveau în depozit, astfel încât să se încălzească mai bine.”

A fost presată să-și dea demisia?

„Nu mi-a cerut nimeni demisia până acum. Am acceptat să fiu manager gandindu-mă doar la bunul mers al institutului. Dacă demisia mea este soluția pentru ce s-a întâmplat, pentru această tragedie, nu este nicio problemă, eu nu sunt legată de funcție, deși, repet, consider că nu am avut timpul necesar la dispoziție pentru a demonstra. Ancheta demarată va stabili cauzele și responsabilitățile în cazul acestui eveniment tragic.”