Cine e, de fapt, Maria Nițescu, noul manager de la Matei Balș. L-a înlocuit pe Adrian Streinu-Cercel

Spitalul de boli infecțioasae ”Matei Balș”, este cel mai mare centru universitar din țară pe această specialitate. Timp de 23 de ani Institutul a fost condus de profesorul Streinu-Cercel, demisionar acum, după alegerile parlamentare. Odată cu demisia acestuia, funcția de manager interimar i-a revenit medicului Maria Nițescu. Cu o experiență de peste 10 ani în igienă alimentară, medicul este astăzi, din păcate, pusă în fața unei tragedii, după incendiul din această dimineață.

În decembrie, anul trecut, profesorul Streinu-Cercel demisiona după 23 de ani. Renunța la funcția de manager al Spitalului de boli infecțioase ”Matei Balș”, după candidatura sa la alegerile parlamentare pe listele PSD. În locul său, sub interimat, era numită Maria Nițescu, în vârstă de 55 de ani. Medic cu peste 10 ani experiență în igienă alimentară, a fost și conferențiar la Universitatea Carol Davila din București.

”Nu pot fi altfel de cum sunt! Ma consider norocoasă pentru ca am șansa să fac ce imi place într-un mediu prielnic dezvoltării profesionale! Am încercat de multe ori să schimb coperta! Nu am reușit niciodată pentru că această poză mă reprezintă, mai bine zis reprezintă ultimii zece ani din viața mea profesională!”, scria medicul, după numirea în funcție, pe Facebook.