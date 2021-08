Cine ar fi câștigătorul de la ‘Splash! Vedete la apă’. Surpriză mare, ce s-a aflat din culisele concursului

În luna august, șefii de la Antena 1 au dat lovitura cu cel mai tare show estival, „Splash! Vedete la apă”, un format lejer, distractiv, în care cele mai tari vedete din România se întrec într-o competiție de curaj, grație și depășirea limitelor. Cine ar fi vedeta care ar fi câștigat concursul.

Chiar dacă vara s-a terminat, din punct de vedere calendaristic, emisiunea Splash! Vedete la apă reușește să țină, în fiecare weekend, milioane de români cu ochii lipiți de ecranele televizoarelor pentru a-și susține vedetele preferate în competiția estivală.

Deși au circulat multe zvonuri privind cine ar fi vedeta care a câștigat emisiunea de la Antena 1, jurnaliștii de la Cancan ar fi descoperit cine este cel care va ridica trofeul de la „Splash! Vedete la apă”. Potrivit acestora, câștigătorul emisiunii de la Antena 1 ar fi nimeni altul decât fotbalistul Cristi Pulhac.

Mai mult de atât, lui i s-ar alătura, în marea finală, cântăreața Emy Alupei și Fakirul din Periș. Rămâne de văzut dacă aceste informații se vor adeveri. Emisiunea fenomen de la Antena 1 a adunat vedete precum Andreea Antonescu, Roxana Nemeș, chef Gabi Toader, Cătălin Rizea (soțul cântăreței Adda), Mario Fresh, Margherita din Clejani și mulți alții.

Gabriela Cristea a trecut prin momente cumplite la „Splash! Vedete la apă”. Soția lui Tavi Clonda s-a blocat la platforma de trei metri și a renunțat la săritură, deși a fost susținută de către jurați, prieteni, colegi și spectatorii din sală.

Faimoasa prezentatoare TV s-a panicat foarte tare atunci când a realizat că se va desprinde de la sol și va trebui să facă o săritură în apă. Deși s-a concentrat și s-a gândit preț de câteva secunde, vedeta a renunțat să mai sară, în cele din urmă.

„Vreau să urc până la trei și să văd ce și cum. E o piatră de încercare. E foarte complicat pentru mine, am fobii cu apa”, a spus Gabriela Cristea, înainte de prima încercare.

La 46 de ani, Gabriela Cristea este o femeie frumoasă și apreciată de milioane de români de pretutindeni. Deși se simte bine în pielea ei, vedeta a declarat, acum ceva timp, că și-ar dori să mai dea jos 10 kilograme pentru a ajunge la greutatea ideală.

„O să intru la o cură de slăbire mai drastică un pic. Mai am de dat cam vreo 10 kilograme și atunci sunt ca trasă prin inel. Nu mă stresez foarte tare”, a spus vedeta tv, care a mărturisit că acum urmează un tratament la stomatolog, după ce a descoperit că suferă de paradontoză.

Sunt în revizie tehnică. Încep să mă tunez, să mă reconfigurez. Am fost la dentist să îmi refacă toată dantura, că mi-au scris oamenii pe Instagram că am dinții strâmbi. Și eu le-am zis că sunt naturali, așa m-a înzestrat natura.

Mă duc pentru că după 4 ani am ajuns în sfârșit la dentist și m-am trezit că am parodontoză. Fără să am niciun simptom, dar mă rezolv”, a declarat Gabriela Cristea la PRO TV.