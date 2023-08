Cine a fost prima soţie a lui Radu Vâlcan. Puţini ştiu că soţul Adelei Popescu a mai fost căsătorit. E blondă şi are succes în afaceri

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cupluri din showbiz. Cei doi sunt foarte apreciați în această formulă în care se află deja de ani buni, dar puțini știu că prezentatorul a mai fost căsătorit o dată. Cu cine s-a iubit înainte de Adela Popescu și de ce căsnicia lor a ajuns la sfârșit.

Cu cine fost căsătorit Radu Vâlcan înainte de Adela Popescu

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai iubite cupluri din România. Sunt împreună de ani buni și niciodată nu au lăsat impresia că între ei ar exista vreo problemă sau că ar fi urme de neînțelegere.

Toată țara îi cunoaște, dar puțini cunosc detalii despre trecutul lor, fiind foarte discreți mereu. Se pare că celebrul prezentator de la Insula Iubirii a mai fost căsătorit o dată, pe vremea când abia împlinise 20 de ani. Fosta soție se numește Tereza și este acum o înstărită femeie de afaceri.

Cei doi au decis să facă acest pas după nici un an de relație, dar nu s-au bucurat de un mariaj de durată. Radu Vâlcan și Tereza și-au spus apoi adio după patru ani, în anul 2007.

Nu s-au certat, s-au separat în liniște și au încercat să stea departe de ochii curioșilor, fără a vorbi vreodată despre motivul real al despărțirii lor.

„Nu am greşit nici eu, nici ea. Aşa a fost să fie să fim împreună şi să ne despărţim. Ne-am căsătorit şi am învăţat multe, sunt încercări din viaţă. M-am căsătorit la 20 şi ceva de ani pentru că mi se părea cool. Aşa mi-am imaginat eu că o să fie acel moment, dar nu a fost aşa. Eu doream stabilitate, îmi place familia. Nu mai merge relaţia, nu ne mai înţelegem şi te încarci negativ, asta e o relaţie care nu te mai ajută ca individ să creşti”, spunea Radu Vâlcan.

Ce spune Radu Vâlcan despre al patrulea copil

Radu Vâlcan și Adela Popescu trăiesc o frumoasă poveste de iubire și au familia la care mereu au visat. Cei doi au împreună trei copii și, chiar dacă este greu și recunosc asta, nu se plâng și se bucură de fiecare moment alături de băieții lor.

Mulți se întreabă dacă cei doi soți își mai doresc copii, o fetiță, de exemplu. Adela Popescu a mărturisit că o singură dată au discutat despre acest subiect, dar au ajuns la concluzia că este suficientă formula în care au ajuns acum.

Și-ar mai dori o fetiță, dar cum nu pot controla acest aspect, vor rămâne doar la trei copii.

„Am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: Dacă am ști sigur 100% că al patrulea e fetiță, ne-am băga? Am avut așa, trei secunde, și am zis NU. Și el, „Nu, nu, uită discuția asta””, a povestit Adela Popescu într-un podcast.