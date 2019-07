Cine a fost prezent în tribună la meciul Simonei Halep cu Elina Svitolina. Toți s-au uitat lung spre scaunul lui

În această zi de joi, 11 iulie, se disputa prima semifinală de la Wimbledon, între românca noastră și ucraineanca Svitolina. Rivala redutabilă a româncei a avut rezultate incredibile în meciurile anterioare, dar este posibil ca Simona Halep să aibă un avantaj.

Simona Halep – Elina Svitolina, luptă în prima semifinală de la Wimbledon. Ucraineanca s-a dovedit a fi o adversară de temut, căci rezultatele meciurilor anterioare au poziționat-o la cote înalte, dar este posibil ca Halep să aibă un avantaj. Pentru a vedea ce se întâmplă pe teren, la fața locului s-au adunat fanii celor două jucătoare de tenis. Printre ei s-au numărat și multe vedete precum: David Beckham, Virgil van Dijk și miliardarul Richard Branson.

De cum au început inimile să bată, începându-se meciul, cum te uitai stânga-dreapta, aveai impresia că este invazie de vedete. Fazele finale de la Wimbledon i-au adus împreună pe Beckham, miliardarul Branson, proprietarul imperiului britanic Virgin și proaspătul câștigător de Champions League cu Liverpool, Virgil van Dijk. De asemenea, și celebrul artist britanic Cliff Richard a fost surprins în loja VIP în timpul meciului. Totodată, din minut în minut este așteptată și ducesa de Sussex, Meghan Markle, dar la partida dintre Serena Wiliams și Barbora Strycova, căci prietenia dintre fosta actriță și Serena este deja cunoscută.

A few familiar faces are on Centre Court for ladies’ semi-finals day…#Wimbledon pic.twitter.com/gBuqYZH7fK

— Wimbledon (@Wimbledon) 11 iulie 2019