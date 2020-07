Cine a fost marea iubire a Stelei Popescu. Pentru el a fugit de acasă și și-a părăsit soțul

Stela Popescu și Mihai „Puiu“ Maximilian au trăit o poveste parcă scrisă de un scenarist, pentru o peliculă romantică. În viața regretatei artiste, care a murit la vârsta de 81 de ani, lăsând în urmă o carieră de neegalat și o durere profundă, au existat două căsnicii, însă cea de-a doua i-a adus fericirea adevărată. Bărbatul o iubea extrem de mult și nu se culca niciodată până ce ea nu ajungea acasă. Mai multe detalii despre povestea celor care „s-au îmbrățișat pentru eternitate“, în continuare.

Stela Popescu și Puiu Maximilian au avut o căsnicie frumoasă, care s-a întins pe o perioadă de trei decenii, până ce în decembrie 1998 umoristul a fost răpus de o boală necruțătoare.

La momentul întâlnirii lor, actrița era deja măritată de mai bine de opt ani, dar acest număr a devenit nesemnificativ când l-a întâlnit prima dată pe Puiu, pentru care a simțit „acel ceva“, fiind dragoste la prima vedere, așa cum avea să mărturisească mai târziu.

Despre momentul în care adevărata dragoste i s-a așezat în cale, actrița a declarat următoarele: „Am simţit atunci că fără el nu mai pot continua“.

Zis și făcut, căci Stela Popescu a fugit de acasa „călare“ pe un Renault 16, împreună cu cel pe care avea să-l numească „sufletul meu pereche“. A decis să divorțeze de Dan Puican (83 de ani), iar vestea a căzut „ca un trăsnet“ pentru cel ce i-a fost soț timp de opt ani, însă marea doamnă a Teatrului de Revistă și-a continuat drumul fără regrete.

La doar două săptămâni după ce l-a cunoscut pe „Puișor“, așa cum îi plăcea să-l alinte, marea actriță a fugit de acasă și s-a mutat cu „bărbatul vieţii sale“.

„Pur şi simplu am fugit de acasă. Am fugit de la primul soţ «călare» pe un Renault 16. Aşa s-a întâmplat. Fostul soţ era un bărbat extraordinar, dar nu simţeam chimia pe care am avut-o cu Puişor. A fost mai bine aşa pentru că eu nu îmi doream copii. Întotdeauna mi-a fost frică de durere“, a mai povestit Stela Popescu.