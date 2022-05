Cine a creat rochia purtată de Carmen Iohannis, la întâlnirea cu Jill Biden, și cât costă, de fapt. Detalii nebănuite

În cursul zilei de sâmbătă, 7 mai, Jill Biden a fost prezentă la o întâlnire oficială în București, acolo unde a fost însoțită de către Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis.

Soția președintelui României s-a prezentat la întâlnirea cu Jill Biden, soția lui Joe Biden, cu o rochie creată special pentru ea de către designerul român Andreea Tincu. Rochia a fost una roșie, cu flori albastre și un cloș amplu.

Pentru a se asorta cu rochia, Carmen Iohannis s-a încălțat cu o pereche de pantofi de nuanță roz pal și o geantă albă. Rochia roșie cu care soția președintelui României s-a îmbrăcat pe 7 mai a fost purtată și la alegerile din septembrie 2020.

„Deoarece in ultimele 24 de ore am citit scenarii despre cat costa tinutele Primei Doamne, as vrea sa va reamintesc ca absolut toate tinutele sunt returnate designerului, ulterior fiind vandute prin site-ul meu, deoarece le folosim si la alte sedinte foto importante. Un exemplu concludent este una dintre rochiile mele preferate, care a fost purtata de catre Prima Doamna Carmen Iohannis in anul 2019 la Incoronarea Imparatului Naruhito, dar si anul acesta, de catre Solista Diana Bucur, cand am realizat impreuna campania esarfei „Oda Bucuriei”, a precizat Andreea Tincu într-o postare pe Facebook.