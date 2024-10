Cine a creat rochia de mireasă a Lorei. Surpriză de proporții, numele la care nimeni nu se aștepta

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit religios sâmbătă, 5 octombrie 2024. La ora 14, mirii au ajuns la biserică emoționați, mai ales Ionuț Ghenu, una dintre cele mai mari dorințe ale sale fiind să ajungă în fața altarului.

Nunta a fost așteptată cu nerăbdare de Lora și Ionuț Ghenu, având în vedere că, până acum, cei doi au încercat de mai multe ori să facă nunta, însă Universul le-a pus tot felul de piedici.

„Am amânat de multe ori (n.r. nunta), dar iată că a fost 2024 momentul. Este un an foarte special, un an karmic, un an cu o energie foarte puternică și anul acesta ne-a ales pe noi. Suntem fericiți. Pe nași îi iubim foarte mult, ne-au ajutat în toată relația noastră. Au fost lângă noi de la început și abia așteptăm să plecăm într-o vacanță”, a declarat Lora după ceremonia religioasă.

După cununia religioasă, mirii și nuntașii s-au îndreptat către un local exclusivist din Snagov, unde va avea loc marea petrecere cu 400 de invitați. Lora și Ionuț Ghenu vor face dansul mirilor pe melodia cântată chiar de fiica nașilor. Potrivit miresei, a întâlnit-o pe tânără artistă pe vreme când se afla în juriul Next Star.

„Rochia o schimb la valsul mirilor, iar apoi mă schimb înapoi în rochia aceasta frumoasă. Am ales ca la valsul mirilor să ne cânte Francis, este fata nașilor noștri, pe care am cunoscut-o când eram în juriu la Next Star și ea era un copil mic. A cântat superb și acum iată că îmi cântă valsul mirilor. Abia aștept! Sper să nu se emoționeze foarte tare, pentru că este și ea foarte emotivă. Nu mă fură nimeni. Nu vreau să ratez nicio secundă din această seară. Asta cu furatul miresei este un obicei barbar, de acolo s-a pornit și s-a tot adaptat pentru amuzamentul oamenilor și relaxarea miresei. Eu dacă o să fiu obosită o să mă duc puțin în spate, că avem o cameră acolo și am să stau întinsă 20 de min să îmi revin”, a mai dezvăluit Lora.