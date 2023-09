Cine a câştigat primul battle la Chefi la cuţite 2023. Echipele care se vor duela: „Am avut nişte emoţii”

În prima confruntare dintre echipe s-au desfășurat momente tensionate între concurenți, iar presiunea a crescut atunci când Florin Dumitrescu a ales să utilizeze o amuletă specială. Cu ajutorul acesteia a reușit să aducă liniștea în rândul celorlalți doi jurați.

Mai exact, ei nu au mai avut voie să comunice cu concurenții lor, ceea ce le-a dat bătăi mari de cap.

Eforturile depuse de chef au dat roade, deoarece echipa lui a fost cea care a câștigat proba de astăzi. Preparatul concurenților a reușit să îi impresioneze pe cei care au jurizat și să îi scape pe aceștia de duel.

Juratul a mărturisit că a riscat mult atunci când le-a propus concurenților să pregătească un desert, dar s-a dovedit că a fost o alegere inspirată, deoarece aceasta a condus la victoria echipei sale.

„S-a întâmplat și nu îmi vine să cred că am câștigat (…) Am avut niște emoții cu farfuria asta de azi. Știi de ce am avut emoții? Pentru că s-au dus patru farfurii acolo, unde nu aș fi crezut. Bravo. Noi am mizat mult pe faza asta.

Nouă Doamne, doi băieți, hai să facem un desert. Am avut ocazia să ne alegem singuri. A fost super, super bine. Mă bucur pentru ai mei că au fost super organizați. Chiar mă bucur și sunt super mândru de ei”, a spus Florin Dumitrescu.