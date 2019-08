Cinci momente penibile din ancheta în cazul Caracal. Motivele pentru care polițiștii sunt ironizați… pe bună dreptate

Românii speră să nu mai fie martori la tot felul de orori, dar, din păcate, lista continuă. Ea pornește din Apuseni, o ia la vale spre Colectiv, ajunge la metrou, apoi se îndreaptă spre Caracal. Tragedia din Olt a fost la iveală grave nereguli în sistem, dar și momente penibile. Iată cinci dintre ele.

Tragedia de la Caracal a făcut oamenii să creadă că sunt neputincioși și că sunt lipsiți de apărare în momentul când au o urgență. Avem polițiști în fața cărora îți poți pleca pălăria, însă, ”orice pădure are uscături”. E drept că nu ar trebui ca în această pădure să existe, fiindcă este vorba despre viețile oamenilor, apărare, dreptate sau cel puțin…omenie în fața persoanelor aflate în nevoie, cum a fost Alexandra.

1. Trupul nu avea cum să ardă atât de repede

Deși circulă supoziția că trupul Alexandrei Măceșanu, ultima presupusă victimă a lui Gheorghe Dincă, posibilul Criminal din Caracal, a fost ars într-un butoi care funcționa ca o sobă, este ireal să se întâmple acest lucru. Gheorghe Ionel, fost șef preț de 20 de ani la crematoriul Vitan-Bârzești din Capitală susține că ”este o aberație” ca trupul Alexandrei să fi ars.

„100% nu s-a putut face o incinerare in acel butoi. Se face o incinerare doar cand se ajunge la temperatura de 1.400 de grade. Poate sa toarne ce vrea el, nu se poate obtine o asemenea temperatura. In crematoriu se obtinea temperatura dupa circa o ora de mers a arzatorului in gol si abia se ajungea la 1.200 de grade. Exclus asa ceva, iar arzatorul era imens cu un diametru de aproape un metru.

Nu, exclus asa ceva. Nu pot sa cred. Acel nemernic,parerea mea personala, trage de timp. Eu cred ca este in viata fetita si el trage de timp sa acopere niste urme si sa dea posibilitatea altor complici sa o scoata din tara. Parerea mea. Se putea incinera in butoiu eventual doar parul si pielea”, a lămurit specialistul.