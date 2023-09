Se îngroașă gluma după ce au apărut tot mai multe cazuri de covid. Astfel, s-a anunțat că cinci județe din România au aproape jumătate din cazurile de Covid în prezent. București este în topul negativ cu 41% dintre cazurile de infectare cu COVID-19 din ultima săptămână.

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în săptămâna 18-24 septembrie, 41,3% dintre cazurile de COVID-19 au fost înregistrate în Capitală şi în judeţele Timiş, Iaşi, Prahova şi Ilfov, potrivit Agerpres.

Astfel, în această perioadă, au fost înregistrate 14.861 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus şi au fost raportate 27 de decese la pacienţi cu COVID-19.

Conform raportului săptămânal de supraveghere, 55,3% dintre cazurile confirmate s-au înregistrat la persoane care nu s-au vaccinat anti-COVID.

De asemenea, dintre cei vaccinaţi care s-au îmbolnăvit, 55,8% erau fie imediat după vaccinare, fie la mai mult de şase luni de la ultima doză. Mai bine de 51% din decesele înregistrate s-au consemnat înjudețele Neamţ, Tulcea, Teleorman, Bihor şi Cluj. Conform ultimul raport, 84,4% dintre decese s-au înregistrat la persoane care nu se vaccinaseră împotriva Covid-19.

De la începutul pandemiei şi până acum, 86,6% din totalul deceselor s-au înregistrat la persoane peste 60 ani, dintre care 54,7% la bărbaţi. Dintre persoanele care au murit, 93,8% aveau cel puţin o comorbiditate asociată.

România se confruntă cu un nou val de coronavirus. Se înregistrează circa 2000 de cazuri noi de covid în fiecare zi în țara noastră, porivit ministrului Sănătății.

Subvariantele Omicron, Eris și Pirola, care circulă acum prin Europa, ar fi motivul acestei creșteri, respectiv reveniri a virusului în țara noastră. Purtarea măștii nu va fi obligatorie de data aceasta, însă Alexandru Rafila recomandă purtarea ei de către persoanele care au simptome respiratorii în spaţiile aglomerate închise sau în transportul în comun.

”Am început să tușesc un pic. M-a durut capul. Am luat test, l-am făcut, m-am înspăimântat un pic și am venit. Nu știu cum s-a întâmplat sub nicio formă. M-am păzit întotdeauna și pe timpul pandemiei am făcut toate cele trei, cele trei vaccinuri. M-am păzit și acum m-am trezit cu el”, spune unul dintre pacienții are au ajuns la UPU.