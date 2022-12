Cher este în doliu. Cea mai dragă ființă ei a murit

Cher este în doliu! Fanii vedetei sunt alături de ea în cele mai grele clipe. Celebra cântăreață a pierdut în urmă cu puțin timp cea mai dragă persoană din viața sa. Ființa iubită s-a stins chiar în acest weekend, la vârsta de 96 de ani. ,,S-a dus”, a scris celebra cântăreață pe rețelele de socializare. Internauții au rămas fără cuvinte în fața anunțului tragic. Iată despre cine este vorba!

Cher este în doliu: ,,s-a dus…”

Fanii lui Cher au aflat recent că mama acesteia s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut chiar de solistă, după ce ființa dragă ei a murit în acest weekend la vârsta de 96 de ani. Georgia Holt a fost cântăreață, model și actrița iubită care a apărut în sitcom-ul ,,I Love Lucy”.

Starul internațional dezvăluia internauților în septembrie că cea care i-a dat viață a fost dusă la spital cu pneumonie, ulterior a subliniat că femeia mai are și alte probleme de sănătate.

,,Mama a fost bolnavă din ce în ce mai tare. Tocmai a ieșit din spital. A avut pneumonie. Starea ei se îmbunătățește”, scria bruneta atunci.

Din păcate, recent a anunțat decesul femeii: ,,Mama s-a dus”, a scris ea într-un tweet însoțit de un emoji cu un chip trist. Numeroși fani i-au răspuns vedetei în secțiunea de comentarii pentru a-și arăta sprijinul în aceste momente dificile.

,,Îmi pare foarte rău să aud că mama ta iubita a murit. Inima mea se roagă pentru tine. Ce binecuvântare să o ai în viața ta atâta timp cât ai avut-o”, a mai scris actrița americană Marg Helgenberger care i-a oferit condoleanțe cântăreței.

Detalii

Georgia Holt a jucat în filme precum A Life of Her Own (1950), Grounds for Marriage (1951), Father’s Little Dividend (1951) și Artiști și modele (1955) și în emisiuni TV precum The Adventures of Ozzie and Harriet, dar și ca model în serialul „I Love Lucy” (în episodul din 1956 „Lucy Gets a Paris Gown”).

De asemenea, cea din urmă a primit un contract de la Columbia Records în 1980, ulterior a înregistrat un album întreg numit Honky Tonk Woman. Aceasta a inclus un duet cu Cher, „I’m Just Your Yesterday”, cover-uri pentru „Love Me Tender” și „Cryin’ Time”, dar și alte piese compuse de ea.

„Știu că o casă de discuri ar putea dori să mă semneze doar pentru că sunt mama lui Cher”, a spus mama solistei pentru revista People în 1978.

Georgei Holt a fost căsătorită de trei ori și a avut două fiice. Soții ei au fost: John Southall, Joseph Harper Collins, Chris Alcaide.