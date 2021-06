Cheloo a primit decizia judecătorilor. Ce se întâmplă în procesul vedetei

Cheloo a primit decizia mult așteptată din partea judecătorilor. Care sunt pașii următori pentru celebrul jurat de la emisiunea ‘iUmor’? Fanii acestuia așteaptă cu nerăbdare să afle ce se va întâmpla cu solistul.

Ce decizie a primit Cheloo din partea judecătorilor?

Veste bună pentru fanii trupei Paraziții! Cântăreții au scăpat de polițiștii care le cereau daune de 100.000 din cauza unor versuri deranjante pentru aceștia într-o piesă ce a făcut furori în rândul românilor.

Cheloo, Ombladon și FreakaDaDisk sunt mai liniștiți decât niciodată după ce și-au încheiat socotelile cu oamenii legii care voiau să-și facă dreptate pentru imaginea pătată din dreptul versurilor piese „Antimiliție”.

După un proces de apoape doi ani, judecătorii i-au găsit nevinovați pe soliști, se bucură fanii. Paraziții au câștigat astfel toate procesele cu sindicatul poliției. Concret, Tribunalul București a hotărât să suspende procesul dintre Sindicatul SNAP al agenților și cei trei membri ai trupei pentru că niciuna dintre părți nu s-a prezentat la termenul din aprilie.

Dosarul a ajuns din nou în instanță după ce în septembrie 2019 Tribunalul dăduse câștig de cauză trupei Paraziții. Poliția a cerut atunci reexaminarea deciziei, iar dosarul s-a întors de unde a plecat. Cheloo a cerut în nume personal cheltuieli de judecată în valoare de 1.500 de lei.

”Decizia Tribunalului este corectă, Surugiu nu are calitatea de polițist, nici de președinte al Sindicatului Național al Agenților, doar presa îl prezintă așa, dar el nu are calitatea asta. Acolo sunt alte lucruri. Pentru cine cerea el 100.000 de euro, pentru el, pentru cine? Nu are calitate procesuală.

Nici eu nu am calitatea de a acționa în instanță. În instanță poate acționa Inspectoratul General al Poliției Române, el este titularul dreptului sau oricare polițist care s-a simțit lezat într-un drept al său”, spunea Dumitru Coarnă, la izbucnirea scandalului în rolul de șef al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.

„Nu pot spune că îmi vine să dansez pe ea, dar nici nu m-a deranjat”

Versuri piesă „Antimiliție” – Paraziții

“Dacă n-ai imaginaţie, fă-te poliţist

N-ai făcut nimic în viaţă, fă-te poliţist

Băi lingău convins, dacă n-ai nici un vis, fă-te poliţist

Fă-te poliţist! Hai fă-te poliţist!

Hai fă-te poliţist

Dacă nu ţi se mai scoală, fă-te poliţist

Dacă vrei să n-ai prieteni, fă-te poliţist

Dacă mă-ta-i cur*ă şi tactu’ comunist

Fă-te poliţist

Hai fă-te poliţist“