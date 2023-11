Certificatul de căsătorie schimbă sau nu relația cu partenerul? O artistă de la noi, dezvăluiri din intimitate: “Câștigăm împreună sau pierdem amândoi!” EXCLUSIV

A fost concurentă la ”X Factor” și la ”Te cunosc de undeva”, iar acum este una dintre cele mai îndrăgite soliste din România. Atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, se poate declara o femeie împlinită. Cariera sa în muzică este în continua ascensiune, iar soțul o sprijină necondiționat. În urmă cu puțin timp s-a căsătorit cu partenerul ei iar acum este mai fericită ca niciodată. În exclusivitate pentru Playtech Știri, cântăreața Cristina Vasiu ne-a dezvăluit dacă certificatul de căsătorie schimbă sau nu relația de cuplu.

Cristina Vasiu se bucură de un real succes pe plan profesional. Blondina a avut un an plin de evenimente și concerte în România și abia așteaptă să ajungă și peste hotare:

“Am avut un an plin de evenimente, concerte și proiecte pe partea de imagine! Am încheiat oarecum sezonul de evenimente și am o perioadă mai liniștită din punctul acesta de vedere! Am două piese pe care vreau sa le lansez până la sfârșitul anului, dar pentru că vine și perioada sărbătorilor, mă gândesc și la un colind de suflet! Concerte și evenimente avem tot acasă, în România, momentan nu am cântat în afară, dar abia așteptăm!”, ne-a declarat Cristina, în exclusivitate pentru Playtech Știri.