Cerinţa pe care Măruţă o are de la cei trei chefi de la emisiunea Masterchef. Le-a spus-o fără ocolişuri: „Înţelegem mult mai bine ce e cu mâncarea”

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu revin pe micile ecrane în emisiunea care i-a consacrat în urmă cu 12 ani – Master Chef România. Cum i-a întâmpinat Cătălin Măruță pe cei trei chefi?

Vestea că Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu se întorc la PROTV a făcut înconjurul rețelelor de socializare în scurt timp. În ediția de pe data de 16 aprilie a emisiunii „La Măruță”, prezentatorul TV a avut un mesaj pentru cei trei chefi.

Cătălin Măruță și-a exprimat bucuria în direct și i-a felicitat pe jurații Master Chef România, sezonul 9, spunând că îi așteaptă cu drag pe platoul emisiunii, dar nu cu mâna goală, ci cu o selecție de preparate.

Bine, băieții! Să nu vină cu mâna goală, pentru că și noi am mai crescut, înțelegem mult mai bine ce e cu mâncarea și așteptăm niște lucruri deosebite de la ei”, a spus Cătălin Măruță în direct, la Pro TV.

Chefii au făcut primele declarații în legătură cu revenirea lor pe micile ecrane, Sorin Bontea spunând:

„Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionați de arta culinară, aici am dat primele șorțuri, aici am reușit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu.

Au trecut 12 ani de când am intrat prima oară în platoul MasterChef, e ca un nou început. Noi ne-am schimbat în acești ani, nu mai suntem la fel, am îmbătrânit, unii dintre noi, mai ales Scărlătescu (râde), unii sunt mai serioși, mai ales Dumitrescu.”