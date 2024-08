Cerința ciudată a unui român pe un forum pentru Grecia. Oamenii s-au amuzat după ce au văzut postarea: “E pe bune întrebarea?”

Un român care și-a planificat vacanță în Grecia anul acesta are o dorință mai specială. Forumurile pentru Grecia sunt populare pe rețelele de socializare, iar românul a pus aici o întrebare simplă, dar mulți s-au amuzat pe seama acesteia.

Grecia este cunoscută pentru varietatea de plaje pe care o are. Dacă doriți o plajă liniștită, puteți găsi una cu ușurință. Dacă doriți una unde petrecerea este în toi, sunt o sumedenie și de acestea.

Cu toate acestea, un român a întrebat pe un forum pentru Grecia dacă îi poate recomanda cineva o plajă pentru nefumători. În doar câteva ore a primit zeci de reacții, care mai de care amuzante. Iată câteva comentarii la postarea sa:

Un român a povestit recent ce i s-a întâmplat în timp ce se afla în vacanță în Thassos. Acesta a vrut să închirieze patru șezlonguri și două umbrele. Potrivit prețurilor, trebuia să plătească 30 de euro pentru ceea ce își dorea.

I s-a părut un preț decent, motiv pentru care a hotărât să plătească. A avut parte de un șoc imens când a aflat că cei de pe plajă i-au cerut, de fapt, 100 de euro, sub pretextul că trebuie să cheltuiască restul de sumă la restaurant.

„Salutare! Astăzi la Aliki Beach, am vrut să luăm patru șezlonguri. Totul părea în regulă, scria 15 euro pentru două șezlonguri și o umbrelă, total 30 de euro pentru cât voiam noi.

Când am vrut să plătim, ne-a cerut 100 de euro sub pretextul că trebuie să consumăm de la restaurant de restul. Deși ne-au spus că locurile sunt libere, cu condiția de a consuma de la restaurant în valoare de 30 de euro, când am vrut să plătesc, mi s-a cerut 100 de euro”, a scris românul.