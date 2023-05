Celebra cântăreaţă alături de care Răzvan Miheţ şi-ar fi refăcut viaţa. Fostul soţ al Oanei Matache, prima apariţie alături de noua iubită

Există fericire și după o despărțire dureroasă! Se pare că o simte pe propria piele fostul soț al Oanei Matache. Cine este celebra cântăreață cu care Răzvan Miheț și-ar fi refăcut viața. Prima apariția alături de noua iubită a fost la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului.

Nunta lui Smiley și a Ginei Pistol a avut o listă de invitați spectaculoasă. Printre numeroasele vedete care au participat la marele eveniment s-a numărat și Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache.

După despărțirea de mama copiilor săi, sora Deliei mutându-se de la începutul acestui an împreună cu noul iubit, un bărbat care nu a fost deloc pe placul mamei ei, se pare că Răzvan Miheț și-a refăcut și el viața. Cea care i-a cucerit inima ar fi o cântăreață celebră în România, care a trecut și ea relativ recent printr-un divorț: Sore.

Potrivit Cancan, cei doi au bifat prima apariție publică chiar la nunta lui Smiley. Cu toate că nu s-au purtat ca un cuplu, fiind destul de rezervați în gesturi, ei ar forma cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc. Un dans lasciv i-ar fi dat de gol.

La scurt timp după anunțul despărțirii de sora Deliei, mama Oanei Matache a fost de neclintit, refuzând orice comparație între fostul ginere și actualul iubit al fiicei sale.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și o fază așa… un impas! E probabil că… Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!”, spunea Gina Matache, în luna martie, la Teo Thow.