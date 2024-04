Cele trei plante sub 50 de lei care îţi vor transforma grădina. Sfaturile de aur ale grădinarului Regelui Charles

Nu ai nevoie de sume uriașe pentru a-ți transforma peticul de pământ într-o oază de liniște și frumusețe pe care și un monarh ar aprecia-o, tot ce trebuie să faci este să ții cont de câteva sfaturi de aur. Grădinarul Regelui Charles a dezvăluit care sunt cele trei plante sub 50 de lei care nu trebuie să îți lipsească.

Ce ar fi un castel, palat, conac sau vilă în care locuiesc familii nobiliare fără grădinile superbe, îngrijite de echipe întregi de specialiști, astfel încât fiecare detaliu să fie perfect?

Tindem să credem că este nevoie de sume uriașe pentru a le întreține, ceea ce este, într-o mare măsură, adevărat. Există însă câteva trucuri, deloc costisitoare, care te pot ajuta să îți transformi peticul de pământ de acasă într-o oază de liniște și frumusețe.

Jay Stooks, grădinarul senior al Regelui Charles, care lucrează la Highgrove Estate, a dezvăluit care sunt cele trei plante sub 50 de lei care îți vor transforma grădina.

„Dacă vă doriți plante care să se dezvolte pe înălțime, recomand clematita – le prefer pe cele albe sau roz. Se poate dezvolta pe ziduri sau garduri. Înflorește an de an, este spectaculoasă și nu costă deloc mult, poate fi cumpărată și de la supermarket”, a explicat Stooks.

A doua plantă recomandată de grădinarul regelui este Hortensia Annabelle. „Crește în orice tip de sol, iar florile ei albe uriașe sunt spectaculoase. Tinde să crească în dimensiune și să devină din ce în ce mai mare și este foarte ușor de înmulțit.”

A treia plantă pe care o putem cumpăra cu mai puțin de 50 de lei pe care Stooks o recomandă este levănțica, despre care spune că este „uimitoare” datorită mirosului și faptului că atrage albinele în grădină.

„Nu are nevoie de multă udare, nici de prea multă îngrijire. Dacă este plantată în locul potrivit, se va dezvolta armonios și va înflori an de an. În plus, există o multitudine de soiuri din care să alegi.”