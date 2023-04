„Cele mai scumpe din istorie”. Ghetele purtate de legendarul Michael Jordan în finala NBA din anul 1998 au fost vândute pentru o sumă fabuloasă

Michael Jordan continuă să transforme „în aur” tot ce atinge. O pereche de încălțări pe care a purtat-o în meciul doi al finalei NBA din anul 1998 s-a vândut, la licitație, cu o sumă uriașă: 2,2 milioane de dolari. Presa americană scrie că fostul jucător de baschet a refuzat în aceste zile o ofertă de 120 de milioane de dolari.

Ghetele pe care Michael Jordan le-a purtat în anul 1998, în meciul doi al finalei NBA în care s-au înfruntat Chicago Bulls și Utah Jazz, au vândute la licitație. A fost practic vorba de o singură ofertă de 1,8 milioane de euro, depusă în online, dar suma totală ajunge la 2.238.000 dolari, după ce se plătesc toate taxele și comisioanele. „Sunt cele mai scumpe încălţări sport vândute vreodată”, a transmis printr-un comunicat casa de licitații Sotheby’s. Jurnaliștii americani amintesc că este vorba de o sumă cu un milion de dolari mai mare, decât cea cu care s-au achiziționat, în anul 2021, ghetele purtate de Jordan în campionat.

