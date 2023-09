De la ce izbucnit incendiul devastator în care au murit peste 100 de persoane, în Irak. Imaginile cutremurătoare par rupte din infern

Un incendiu devastator izbucnit în Irak a curmat viața a peste 100 de oameni, în timp ce alți 150 au suferit răni grave. Tragedia a avut loc în nordul țării, în provincial Ninive, acolo unde sute de oameni se adunaseră să petreacă la o nuntă. Într-un moment de maxim interes pentru toată lumea, focul s-a aprins și a cuprins întreaga încăpere.

Cum s-a petrecut tragedia

Marți noapte, în provincia Ninive din nordul Irakului, o nuntă care aduna sute de participanți a devenit scena unei tragedii cumplite, după ce un incendiu violent a izbucnit în sala de evenimente. Potrivit informațiilor furnizate de BBC, se pare că flăcările au fost declanșate, cel mai probabil, de focurile de artificii utilizate în cadrul evenimentului.

Incendiul a izbucnit în sala de nunți din Hamdaniyah în jurul orei locale 10:45 (19:45 GMT), când sute de oameni se adunaseră pentru a sărbători evenimentul, după aprinderea focului de artificii.

Martorii oculari au relatat momentele de panică și disperare în timp ce flăcările au cuprins rapid clădirea. Imaginile surprinse de cei prezenți la fața locului arată cum sala de evenimente a fost distrusă aproape în totalitate.

La locul tragediei s-au deplasat zeci de pompieri, iar echipajele de intervenție au făcut tot posibilul pentru a stinge incendiul cât mai repede și a acorda ajutor victimelor. Autoritățile au anunțat că vor desfășura o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele tragediei.

Bilanțul victimelor

În urma incendiului devastator, autoritățile sanitare din provincia Ninive au înregistrat un bilanț tragic, respectiv 113 persoane decedate și peste 150 rănite, potrivit declarațiilor guvernatorului adjunct al provinciei, Hassan al-Allaq.

Cu toate acestea, agenția oficială de presă irakiană INA a comunicat un bilanț preliminar de 100 de morți și peste 150 de răniți. Printre victimele raportate se află și mirii, dar nu este clar dacă aceștia se numără printre persoanele decedate sau printre răniți, potrivit skynews.

Potrivit reprezentanților Direcției de Apărare Civilă din Irak, în urma incendiului au fost distruse mai multe hale, din cauza slabei calități a materialelor folosite, care erau și foarte inflamabile.

„Incendiul a dus la prăbușirea unor părți ale halei ca urmare a utilizării materialelor de construcție foarte inflamabile și ieftine. Informaţiile preliminare indică faptul că au fost folosite artificii în timpul nunții, care au declanşat un incendiu”, a transmis Direcția de Apărare Civilă din Irak.

Un martor supraviețuitor a povestit clipele de groază pe care le-au trăit invitații după declanșarea incendiului, mărturisiri care ne pot activa amintiri, de acum 7 ani, atunci când incendiul de la Colectiv a adus întregului popor o durere colectivă.

„Am văzut focul pulsând, ieşind din sală. Cei care au putut au ieşit, iar cei care nu au rămas blocaţi. Chiar şi cei care au reuşit să iasă erau răniți”, a declarat pentru Reuters Imad Yohana, un tânăr de 34 de ani care a scăpat din infern.

