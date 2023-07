Cel mai toxic peşte din comerţ, cumpărat mereu de români. Nu îl mai consuma, e periculos pentru sănătatea ta

Peștele este unul dintre alimentele care nu ar trebui să lipsească din alimentația noastră. De-a lungul timpului, nutriționiștii au prezentat calitățile acestui preparat.

Avertisementul făcut de specialiști

Consumul de pește este tot mai scăzut în rândul românilor și asta datorită prețului destul de ridicat al acestui aliment. Românii care vor să-și satisfacă pofta, cumpără un pește de import numit Pangasius, care a devenit destul de popular în ultima vreme. Însă, specialiștii trag un semnal de alarmă asupra acestui pește.

Cunoscutul pește își are proviniența în partea de sud-est a Asiei, mai exact din bazinul Mekong și râul Chao Phraya, acolo unde este crescut în acvaculturi. Chiar dacă nu are o reputație prea bună în lumea culinară, peștele a devenit mai cunosumat în Europa și America datorită prețului mic, a faptului că nu are oase și nici miros pătrunzător.

Foarte multe țări care puneau spre vânzare acest pește s-au îmbogățit. Este cazul și țării Vietnam, care în 2014 a vândut pește în valoare de 1,8 miliarde dolari americani.

Citește și: Cel mai rar peşte din lume trăieşte în România. Cum arată, mulţi se sperie când îl văd

Peștele Pengasius este unul toxic

Puțini știu că acest pește, consumat la nivel global este unul toxic. Specialiștii vin și cu explicația și susțin că problema acestei specii de pește este legată de condițiile în care este crescută. Acest lucru a fost scos la iveală de o investigație realizată de NDR Michael Hoft și Chirstian Jentzsch. În materialul celebru, cei doi jurnaliști au arătat condițiile în care sunt ținuți peștii. Se pare că aceștia sunt ținuți în spații extrem de înguste, în fermele de pe Mekong.

Apa în care cresc aceștia este una toxică. Peștii Pengasius cresc în cel mai poluat râu din lume. Pentru a supraviețuii acestor condiții, peștii sunt injectați cu antibiotic dar și cu hormoni.

Potrivit cercetătorilor, această specie are tendința de a se hrăni cu toxinele prezente în apă, lăsând-o curată. Într-un final, rezultatul se regăsește în farfuriile celor care consumă carnea acestui pește.

Însă, se pare că acesta nu este singurul pește toxic extrem de consumat. Pe listă se află și îndrăgitul macrou, care conține mercur. Consumat în cantități mari, acesta poate deveni toxic. Și somnul este un pește toxic. Pentru a crește mai repede, acesta este injectat cu hormoni.

Citește și: Peştele care nu se prăjeşte niciodată în tigaie. Mulţi români nu au habar: „Se dezintegrează”