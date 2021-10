Cel mai rușinos secret al lui George Simion de la AUR s-a aflat. Tatăl său a fost condamnat penal. Ce fapte grave a comis

George Simion este o figură politică cunoscută de toți cetățenii, acesta reușind prin intermediul partidului pe care îl reprezintă (AUR) să împartă România în două tabere. Cu toată transparența de care a dat dovadă în numeroase intervenții, politicianul nu a fost niciodată deschis să vorbească despre familia sa. Cu toate acestea, un secret de familie bine ascuns s-a aflat recent.

Modul familiar și implicat al politicianului George Simion nu a lăsat loc de întrebări prea multe despre familia sau trecutul său în rândul simpatizanților. Chiar și așa, există secrete despre care nimeni nu a știut, iar George Simion nu s-a grăbit să amintească despre ele.

Printre puținele dăți în care a vorbit despre el și familia sa, liderul AUR a recunoscut că face parte dintr-o familie simplă, fără legături cu politica și că se află într-o relație amoroasă, urmând în viitorul apropiat să se însoare.

”Am 34 de ani, sunt necăsătorit, vreau să mă căsătoresc anul viitor. Mă bâlbâi pe politică pot să vorbesc ore întregi… Am o relație, sigur, iubesc o fată(…)Am o familie care m-a crescut, am o soră, mama și tata au tras din greu ca să ne crească. În anii 90, în care am făcut cu toții foamea și în care a fost prăpad, ai mei m-au crescut cum au putut!”, a povestit acesta într-un interiu acordat Adrianei Bahmuțeanu.