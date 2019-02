Moment extraordinar în România: operația realizată cu cel mai performant robot

Cel mai performant robot în chirurgie spinală și neurochirurgie din Europa a operat alături de medicii unui spital din Iaşi. Operația a durat în jur de două ore și a fost un adevărat succes.

Un bărbat în vârstă de 40 de ani care a suferit o fractură de coloană vertebrală a fost operat în premieră de către medicii de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” din Iași, cu cel mai performant robot folosit în chirurgia spinală şi neurochirurgie, potrivit Mediafax.

„Este a treia generaţie de roboţi Mazor X şi este primul din generaţia a treia achiziţionat într-un spital în lume. Mai găsim unul la Lausanne, care este de generaţia a doua şi încă 142 de unităţi în toată lumea din prima generaţie”, a declarat profesorul Lucian Eva.

Aparatul scanează coloana pacientului şi indică locul unde trebuie făcută intervenţia. Precizia cu care se lucrează reduce considerabil perioada de recuperare a pacientului. Robotul a costat 1.200.000 de euro, fonduri de la Comisia Europeană.

„Este un montaj lung, presupunând opt şuruburi, patru sus şi patru jos mai sub nivelul de fractură, prin nişte incizii mici de aproximativ un centimetru şi cu o tijă din titan care se introduce pe sub piele. Deci, nu mai este o incizie mare, ci pur şi simplu incizii mici şi tija băgată pe sub piele. Pacientul nu are deficit motor, deci mişcă picioarele. După operaţie se va putea mobiliza şi în câteva zile va putea pleca acasă”, a declarat Nicolae Oblu, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași.

Echipa care a fost prezentă în sala de operație a fost formată din doctorii Cezar Popescu şi Bogdan Costachescu de la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. N. Oblu”, asistaţi de doi bioingineri, patru asistenţi medicali, alături de trei ingineri din SUA şi Israel.

În urma operației efectuate cu ajutorul robotului Mazor X, medicii români spun că acesta are o precizie de aproape sută la sută, deci nu are cum să apară vreo eroare, în afară de cea umană.

Iar medicii din SUA și Israel, care i-au supravegheat în timpul intervenției pe medicii români sunt de părere că după încă zece operații, medicii români se vor familiariza cu robotul și nu vor mai avea nevoie de ajutorul inginerilor străini.