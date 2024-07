Cel mai bun traseu pentru a ajunge în Grecia. Ruta pe care o recomandă românii care au fost deja în vacanță

Românii care au vizitat Grecia în 2024 sugerează în mare parte traseul prin Veliko Târnovo, de la Ruse până la vama Kulata, la granița Bulgariei cu Grecia. Chiar dacă acest traseu este mai lung, este preferat în detrimentul celui mai scurt prin Pleven.

„Drumul e mai bun și nu treci prin multe localități”

„Pe varianta prin Veliko Târnovo eviți camioane, tiruri și autocare,” explică un utilizator pe Forum Grecia, un grup de Facebook dedicat turiștilor care călătoresc pe litoralul Mării Egee. Avantajele acestei rute includ o stare mai bună a drumului și un număr redus de localități prin care trebuie să treci.

„Am făcut și traseul prin Pleven acum două săptămâni. Nu e rău, dar clar pe Veliko Târnovo e mai bun,” adaugă un alt șofer. Totuși, utilizatorii avertizează asupra prezenței camerelor de supraveghere și a radarului pe acest traseu. „Prin Veliko Târnovo este mult mai bine! Drumul e mai bun și nu treci prin multe localități până ajungi la autostradă,” afirmă un alt comentator.

Conform Google Maps, traseul prin Pleven – Sofia – Kulata are 494 de kilometri și poate fi parcurs în 5 ore și 38 de minute. Traseul prin Veliko Târnovo – Stara Zagora – Plovdiv – Sofia – Kulata are 614 kilometri și durează aproximativ 7 ore și 20 de minute. O rută intermediară, Ruse – Loveci – Sofia – Kulata are 545 de kilometri și se parcurge în 7 ore și 12 minute.

Podul Giurgiu-Ruse, închis parțial de pe 10 iulie

Un alt aspect important este că odată ce ajungi la Ruse traseul poate deveni mai complicat din cauza închiderii parțiale a Podului Prieteniei Giurgiu-Ruse pentru lucrări de întreținere, care vor au început pe 10 iulie și vor dura câte patru luni. Circulația se va desfășura semaforizat pe o singură bandă. Cei care doresc să evite așteptările pot opta pentru trecerea graniței prin Călărași-Silistra, folosind bacul.

De acolo, există două variante: una prin Ruse – Pleven – Sofia – Kulata (629 kilometri, 8 ore) și alta prin Șumen – Veliko Târnovo (658 kilometri, 8 ore și 22 minute). Pentru românii din Transilvania, Banat și Oltenia, traversarea pe podul Calafat-Vidin reprezintă o alternativă pentru evitarea cozilor la podul Giurgiu-Ruse. Traseul trece prin Montana – Sofia – Blagoevgrad – Kulata și are o lungime de 379 de kilometri, care se pot parcurge în 5 ore, conform Google Maps.