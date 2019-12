Cel mai bun argument pentru eliminarea pensiilor speciale: ”Nu mai putem avea două Românii”

Ministrul Finanțelor se află într-o situație foarte dificilă de când a venit la înaintare cu propunerea eliminării pensiilor speciale din România, cu foarte mici excepții. Există însă multe argumente pentru care acea decizie ar fi bună.

Florin Cîțu a făcut eforturi în ultimele săptămâni cu scopul obținerii unui consens în privința pensiilor speciale. Deși are parte de o opoziție puternică pe acest proiect, mai ales din partea PSD-iștilor care l-au amenințat cu o moțiune simplă în Parlament, ministrul este optimist. Argumentul său principal constă în faptul că nu mai pot exista două Românii. PNL-ul speră să trăim într-o țară în care vor exista doar pensii a căror valoare este rezultată din contributivitate.

“Sunt mai multe proiecte în Parlament. Și eu am un proiect care vizează tot ce înseamnă eliminarea pensiilor speciale, care nu include aparatul militar sau pe cei care au primit decizia Curții Constituționale. Sunt mai multe proiecte, cum sunt cele despre impozitare. Vom vedea ce iese din Parlamentul României, până atunci nu știm care este varianta. Este clar că există un conses, în sfârșit, în clasa politică de a face ceva cu acest sistem de pensii speciale. Preferința noastră este să transferăm tot sistemul de pensii către unul bazat pe contributivitate (…) Consensul este acela că nu mai putem avea pensii speciale, nu mai putem avea două Românii și acest lucru se întâmplă datorită nouă, pentru că am ținut acest subiect pe agenda zilei în ultimii trei ani de zile și am tot spus că acest sistem, prin care avem două categorii, oameni care sunt speciali și alții care primesc pensii bazate pe contributivitate trebuie să se sfârșească”, a spus Cîțu, la Digi 24.

Deși legea pensiilor a suferi modificări semnificative în ultimii ani, Cîțu este de părere că o nouă lege va elimina în sfârșit lipsa de inechitate din sistemul de pensii existent în această țară.

“Premierul a anunțat deja că se dorește o nouă lege a pensiilor, vom vedea cum va arăta acea variantă. Prefer un sistem bazat pe contributivitate pentru toată lumea, care să arate clar că atât cât ai contribuit la sistemul de pensii, atât vei primi. Să fie o legătură directă între cele două. Sensul unei noi legi a pensiilor este acela de a elimina inechitățile din sistemul de pensii. Va trebui să se facă prin Parlament”, a insistat Ministrul Finanțelor.