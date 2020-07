Cel mai bogat băiat al lui Nicolae Guță. Câți bani a strâns până acum

Nicolae Guță îi face concurență lui Borcea la numărul de copii. Deși este cunoscut drept Regele manelelor, moștenitorii săi nu au ieșit atât de mult în relief. Unul dintre ei, însă, a furat de la tatăl său plăcerea de a deține multe bunuri.

Ce avere are unul din băieții lui Nicolae Guță?

Nicoale Guță este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști de la noi, iar de-a lungul timpului a reușit să fie și în topul celor mai controversați. Acum, numărul 1 în scandaluri este nimeni altul decât Dani Mocanu. Acesta a iubit mereu frumosul, muzica și opulența, pe care se pare că a transmis-o mai departe unora dintre copii. Nicu Guță, fiul manelistului, se bucură de mașini, terenuri și de idei pentru a face și mai mulți bani. Acesta a vândut recent o bucată de teren pentru a investi o sumă impresionantă în imobiliare.

Deși unii din moștenitorii vedetelor nu se gândesc la afaceri și așteaptă ca părinții celebri să-i ajute cu mai mult decât numele lor, Nicu a luat frâiele și și-a propus să se conducă singur spre succes. Tânărul a cumpărat mai multe terenuri și case în vestul României, a investit în ele cât s-a putut, ulterior le-a scos la vânzare. „Vand sau schimb Teren. Variante cu imobiliar, auto sau preț bun La Cash. In Județul Bihor lângă Oradea in Com Oșorhei la cca 6 km de Oradea. Teren de Vanzare cu suprafața de 3100 Mp cu toate actele disponibile pentru vanzare imediata situat frontal stradal pe E60 Comuna Oșorhei”, a postat Nicu.

„Ar fi multe de spus”

Acesta a decis să se dedice afacerilor, deși la un moment dat dădea semne că vrea să calce pe pașii tatălui și chiar să-i facă cea concurență în domeniu. Acum, acesta trăiește pe picior mare, cu cinci mașini în posesie. Recent, Nicu a ținut să se laude cu vehiculele pe care le deține, așa că le-a pozat pe toate cinci în șir indian în fața vilei sale din Petroșani. „Șirul indian de lux….Bravo Nicu, arata-le la invidiosi”, au postat amicii lui. De asemenea, de ziua soției i-a făcut cadou un alt automobil pe care l-a pozat și arătat prietenilor, alături de o declarație de dragoste.