Ceaiul de scorțișoară, vital pentru sănătatea românilor. Ce beneficii nebănuite are

Mulți s-au obișnuit să consume ceaiuri din comerț deja ambalate, dar foarte bune sunt cele cât mai simple preparate în casă. Românii preferau să bea înainte ceai din plantele pe care le adunau de pe câmp și le lăsau la uscat sau din legume ori ingrediente precum: lămâie, ceapă sau scorțișoară.

Simplitatea e bună și în cazul băuturilor și a mâncării. Cu toate că cei mai mulți sunt obișnuiți deja cu gustul ceaiurilor la plic din comerț, cele mai bune de consum sunt clar din ingrediente simple pe care le ai în casă.

Fie că e consumată doar sub formă de condiment sau ceai, scorțișoara are numeroase beneficii: împotriva durerilor, are efect entiinflamator și luptă împotriva multor afecțiuni, fiind o sursă excelentă de vitamine și minerale.

Scorțișoara poate fi introdusă ușor în alimentație, de la deserturi și preparate, până la băuturi. De asemenea, ingredientul în cauză reglează nivelul zahărului din sânge, astfel fiind utilă pentru persoanele diabetice.

Alte cercetări arată că scorțișoara poate ajuta la descompunerea carbohidraților în intestine. Mai mult decât atât, crește capacitatea organismului de a lupta împotriva radicalilor liberi, molecule care contribuie la apariția diabetului și a cancerului. Doamnele ar trebui să știe că ameliorează durerile menstruale datorită substanțelor calmante și proprietăților antibacteriene.

Valoare per

100 g

100 g

Calorii (kcal) 247

Lipide totale 1,2 g

Lipide saturate 0,3 g

Lipide polinesaturate 0,1 g

Lipide mononesaturate 0,2 g

Lipide trans 0 g

Colesterol 0 mg

Sodiu 10 mg

Potasiu 431 mg

Carbohidrați 81 g

Fibre alimentare 53 g

Zahăr 2,2 g

Proteine 4 g

Vitamina A 295 IU Vitamina C 3,8 mg

Calciu 1.002 mg Fier 8,3 mg

Vitamina D 0 IU Vitamina B6 0,2 mg

Vitamina B-12 0 µg Magneziu 60 mg

„Scortisoara provine din America de Sud si Asia de Sud-Est si este folosita in bucatarie si medicina de aproape 4000 de ani. Cu toate acestea, a ajuns in Europa mai tarziu si era unul dintre cele mai scumpe condimente disponibile. Era folosita in special la curtile regale, pentru aromatizarea mancarurilor.

In zilele noastre, scortisoara este disponibila in majoritatea magazinelor, sub forma de batoane sau pudra. Contine antioxidanti, uleiuri volatile, calciu, magneziu si fier, dar si fibre. In plus, e util sa stii ca scortisoara taie pofta de mancare si iti ofera o senzatie de satietate.

Daca ti se face foarte foame intre mese, taie cateva feliute de mar si presara putina scortisoara peste ele. E o gustare aromata, care iti va potoli foamea pentru 2-3 ore. Substantele chimice din compozitia scortisoarei te ajuta in lupta cu infectiile virale si bacteriene, datorita efectului astringent si antibacterian”, arată doc.ro.