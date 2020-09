Ceaiul care face minuni. Românii nu știau, dar trebuie să-l folosească de acum înainte

Ceaiul, consumat zilnic, crește imunitatea organismului și scade riscurile de tumori pe creier și de accident vascular cerebral, conform spuselor lui Simon Gibbons, profesor de chimie la University College din Londra. Planeta este binecuvântată cu o sumedenie de astfel de licori, iar unele dintre ele sunt cu adevărat o minune pentru organism.

Licoarea cu zeci de beneficii pentru sănătatea ta

Ceaiul de măceșe este un vitaminizant care sprijină în mod special sistemul imunitar. Dacă am vorbi numai despre conținutul de vitamina C din fructe precum lămâile sau grepfrutul, trebuie să știi că măceșele au de 50 de ori mai multă vitamina C. Mai mult, în comparație cu merele, ele conțin de 200 de ori mai multă vitamina C, fiind și motivul pentru care sunt recomandate în curele pentru imunizare.

Această vitamină nu are rol doar în revitalizarea organismului, ci și în procesele metabolice fundamentale, cum ar fi reacția de oxido-reducere și respirația celulară. Măceșele ajută la creșterea rezistenței capilarelor sanguine, având și proprietăți diuretice, astringente, antidiareice și sprijină digestia.

Ceaiul de măceșe poate fi de ajutor și în cazul unor afecțiuni vasculare, contribuind la menținerea elasticității vaselor de sânge. De asemenea, merită menționat și efectul său benefic în cazul persoanelor care suferă de tensiune arterială ridicată, fiind cunoscut că ceaiul de măceșe scade tensiunea. Licoarea este recomandată și pentru gravide, pentru a întări organismul atât de solicitat în perioada sarcinii.

Tratamente naturale pe bază de măceșe

Măceșul este apreciat în medicina naturistă, îndeosebi datorită complexului de vitamine pe care îl conține:vitamina A, B1, B2, C, K, P, E. Ceaiul de măceșe tratează intoxicațiile, diarea, afecțiunile hepatice, viermii intestinali, febra și palpitațiile. Afecțiunile rinichilor și ale vezicii urinare pot fi tratate cu ajutorul ceaiului de semințe de măceș. De asemenea, elixirul de măceș este recomandat în tratarea bronșitei cronice și a tusei de bătrânețe