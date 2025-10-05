Cea mai simplă rețetă de murături. Ies crocante, gustoase și fără să se înmoaie. Secretul e într-un singur ingredient

Toamna este anotimpul perfect pentru a umple cămara cu murături de tot felul. Anyta, una dintre cele mai urmărite bloggerițe culinare din România, dezvăluie rețeta sa tradițională, simplă și sigură, prin care legumele rămân crocante și pline de savoare până la primăvară. Secretul ei? Un ingredient banal, dar esențial, care face toată diferența.

Ce legume se folosesc pentru murăturile perfecte

Pentru ca gustul final să fie echilibrat și textura crocantă, alegerea legumelor este primul pas important. Anyta Cooking folosește doar legume proaspete și tari: castraveți crocanți, gogonele tăiate în sferturi, conopidă desfăcută în buchețele, ardei roșii și ardei iuți, morcovi tăiați rondele, frunze de țelină, floare de mărar uscată, câteva fire de cimbru, usturoi și – ingredientul secret – hrean.

”Legumele ies crocante, gustoase și se păstrează întreaga iarnă, exact așa cum le făcea bunica”, spune Anyta, care prepară această rețetă de ani de zile, fără să schimbe nimic.

Hreanul este cel care împiedică legumele să se înmoaie și contribuie la menținerea gustului proaspăt și ușor picant.

Ce rol are sterilizarea borcanelor și a capacelelor

Chiar dacă legumele sunt de cea mai bună calitate, murăturile nu vor rezista fără o igienă corectă a borcanelor.

”Primul pas este să spălăm bine legumele și să pregătim borcanele. Dacă nu sunt bine sterilizate, murăturile nu vor rezista”, explică Anyta pe pagina sa de Facebook.

Borcanele și capacele trebuie sterilizate în cuptor sau prin fierbere, iar legumele se așază în straturi, astfel încât fiecare să-și păstreze forma. Saramura se prepară cu o lingură plină de sare grunjoasă neiodată la un litru de apă, încălzită ușor, până la aproximativ 40°C. Dacă apa este prea fierbinte, bacteriile benefice pentru fermentație sunt distruse, iar legumele se înmoaie.

Vezi și Cea mai bună rețetă de murături asortate. Rețeta pas cu pas!

Cum știi că murăturile au început să fermenteze

După 3-4 zile, saramura începe să se tulbure – semn clar că procesul de fermentație a început. Unele gospodine ”vântură” murăturile, adică toarnă lichidul într-un vas, îl amestecă și îl pun la loc, pentru oxigenare.

Altele doar întorc borcanele sau le agită ușor. Important este ca legumele să fie mereu acoperite de lichid și ca sarea să fie în proporția corectă.

”Secretele care fac diferența: borcane și capace bine sterilizate; hreanul pentru ca legumele să fie crocante, sarea grunjoasă neiodată – 1 lingură plină la 1 litru de apă. Apa pentru saramură trebuie să fie sub 40°C. Dacă e mai fierbinte, bacteriile bune care pornesc fermentația se distrug și murăturile nu mai fermentează corect. Așa ies murături crocante și gustoase, exact cum le făcea mama”, a spus Anyta.

Cu doar câteva reguli simple și un strop de răbdare, oricine poate obține murături de poveste — crocante, aromate și pline de culoare, perfecte pentru mesele de iarnă.

Vezi și Ce trebuie să faci cu apa înainte de a o pune la murături. Aşa se acresc mai repede!